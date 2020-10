Nîmes - Les mesures de gratuité des parkings sont prolongées jusqu'au 31 décembre.

[STATIONNEMENT en voirie]

Les mesures de gratuité sont prolongées jusqu’au 31 décembre.

2h gratuites une fois par jour et par véhicule (non fractionnables) du lundi au vendredi, à consommer à n’importe quel moment de la journée (remplace la demi-heure gratuite et la plage de gratuité fixe entre 12h et 14h).

Le stationnement est gratuit le samedi matin rendant ainsi le stationnement gratuit du vendredi 19h au lundi 9h.

