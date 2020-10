Hérault - Piste cyclable : début des travaux pour la continuité du cheminement près de l'aéroport de Montpellier

Piste cyclable : début des travaux pour assurer la continuité du cheminement doux près de l’aéroport de Montpellier

A partir du 26 octobre vont démarrer les travaux du cheminement doux (piéton et vélo) le long de la RD172, au droit de l’échangeur RD 66 / RD172 de l’aéroport de Montpellier.

Le Département agit pour améliorer toujours plus la continuité des pistes cyclables et offrir des trajets sûrs et agréables.

A l’issue des travaux d’une durée de 1 mois, l’aménagement de l’itinéraire permettra le franchissement sécurisé du giratoire l’échangeur de l’aéroport en direction de l’arrêt de tramway Eco Pôle, situé avenue Georges Frêche à Pérols, et offrira aux piétons et vélos une connexion sur le cheminement doux de l’avenue Jacqueline Auriol desservant l’aéroport.

Les travaux sont confiés à l’entreprise Colas pour un montant de 170 000 € TTC. Ils sont financés par le Département, qui a par ailleurs obtenu une subvention de l’Etat de 34 040 € HT au titre de l’Appel à Projets « Fonds de Mobilités Actives – Continuités Cyclables « (AaP-CC).

La plus grande prudence est recommandée aux usagers aux abords du chantier.