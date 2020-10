Occitanie - La Région Occitanie à la tête de la présidence de l'Eurorégion

La Région Occitanie à la tête de la présidence de l'Eurorégion

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Pere Aragonès, président par intérim de la Généralitat de la Catalogne et Francina Armengol, présidente du Gouvernement des Iles Baléares, se sont réunis en visioconférence, jeudi 22 octobre afin de réaliser la passation de présidence de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, allant du Gouvernement des Iles Baléares à la Région Occitanie.

Désormais présidente de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, la Région Occitanie aura pour mission de constituer sa feuille de route décennale.

« Je tenais tout d'abord à remercier le Gouvernement des Iles Baléares pour le travail de qualité fourni durant ses deux dernières années ainsi que le gouvernement de Catalogne pour sa coopération. La réponse eurorégionale que nous avons su donner à la crise économique et sanitaire est la preuve de notre capacité à travailler ensemble de manière concrète. L'horizon 2030 doit nous pousser à repenser nos modes opératoires pour mener des actions au plus près de nos concitoyens. Je souhaite aussi qu'ils prennent une nouvelle place dans nos réflexions, notamment au sein de notre gouvernance. Nos trois Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER) travaillent d'ores et déjà en ce sens, sous l'impulsion du CESER Occitanie, en préparant un rapport commun sur la pollution en Méditerranée. C'est pourquoi nous devons également réfléchir à un élargissement de notre réseau qui donnerait à l'Eurorégion une dimension évidente pour être un acteur de référence aux yeux des instances européennes et même devenir un territoire d'expérimentations » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

En parallèle des actions menées par l'Eurorégion, un Fonds de soutien de 700 000€ a été mis en place pour lutter contre les impacts économiques de la crise sanitaire. Il permettra de financer des projets dans les domaines de l'innovation, de l'environnement et du changement climatique, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du tourisme et de la culture. L'appel à projet est ouvert jusqu'au 31 octobre 2020. Pour plus de renseignements : https://www.laregion.fr/Fonds-de-soutien-euroregional-Covid-19-FS-COVID-19.

L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM)

Créée en 2004 et siégeant à Perpignan, l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un pôle de coopération politique entre la Région Occitanie, la Generalitat de Catalogne et le Gouvernement des Iles Baléares. Cette entité a pour but de créer, au Nord-Ouest de la méditerranée, un pôle de développement durable basé sur l'innovation, l'intégration sociale, environnementale et économique du territoire mais aussi de construire une Europe unie, solidaire et proche des citoyens. Afin de concrétiser la volonté politique de coopération, les partenaires ont décidé de se doter, en 2009, d'un instrument juridique et administratif via la création d'un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) afin d'organiser des actions de coopération et de développer des projets à l'échelle eurorégionale.

L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a aussi pour objectif de consolider l'influence des régions membres dans le panorama européen, de contribuer de façon active à leurs politiques et d'avoir une capacité de mobilisation à l'égard des fonds européens en faveur de ses territoires.

Par ailleurs, l'Eurorégion participe de façon active à la préparation et la mise en œuvre des politiques européennes notamment dans le cadre de la nouvelle politique de cohésion 2021-2027.

Crédit photo : Emmanuel Grimault