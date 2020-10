Cahors - La Ville de Cahors rend hommage à Samuel Paty

La Ville de Cahors rend hommage à Samuel Paty et témoigne de son soutien à l’ensemble de la communauté éducative.

A l’occasion de l’hommage national rendu ce mercredi 21 octobre 2020 à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, en charge de l’enseignement moral et civique, au collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, la Ville de Cahors témoigne de sa solidarité envers la victime et ses proches et de son soutien à l’ensemble de la communauté éducative.

Les drapeaux de l’Hôtel de Ville seront mis en berne et une affiche en soutien à l’ensemble du corps enseignant sera déployée sur le parvis de l’Hôtel de Ville ce mercredi 21 octobre.

Le pont Valentré sera mis aux couleurs républicaines dans la nuit de mercredi à jeudi.

A midi, les agents de la Ville de Cahors et du Grand Cahors seront invités à respecter une minute de silence sur leur lieu de travail.

Un rassemblement spontané en présence de 500 personnes s’est tenu dimanche 18 octobre, place Chapou, à Cahors. Les habitantes et les habitants ont ainsi pu rendre hommage à Samuel Paty et réaffirmer leur attachement aux principes de liberté d’expression et de laïcité.