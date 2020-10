Occitanie - La 16e édition d'Occitanie Invest est maintenue en format hybride : présentiel et digital

La 16e édition d’Occitanie Invest est maintenue en format hybride : présentiel et digital

L’agence AD’OCC met en place une plateforme dédiée pour des rencontres digitales qualitatives entre entreprises et investisseurs

Les rencontres Occitanie Invest entre investisseurs et entreprises sont organisées par l’agence de développement économique AD’OCC et financées par la Région Occitanie et des partenaires privés. Cet événement permet chaque année à une vingtaine d’entreprises -triées sur le volet- de bénéficier d’un accompagnement à la levée de fonds et de les préparer à rencontrer leurs futurs investisseurs. Le 17 novembre 2020, la 16e édition d’Occitanie Invest présente un nouveau format hybride : les entreprises sélectionnées participeront en présentiel et les investisseurs, issus de toute la France, seront accueillis via une plateforme digitale. Le maintien de cette édition 2020 démontre que la Région Occitanie et son agence AD'OCC font une priorité de l’accompagnement des entreprises régionales en recherche d’investissement.

Une édition hybride : présentielle et digitale

La sélection d’une vingtaine d’entreprises, triées sur le volet, s’est déroulée les 8 et 9 octobre derniers. Les 20 lauréats, actuellement accompagnés par les experts en levée de fonds pendant un mois, pourront, malgré les restrictions sanitaires, « pitcher » devant les investisseurs dans des conditions optimales, le 17 novembre prochain.

Ce qui change ?

Les pitchs des entreprises lauréates :

Les investisseurs, venant de toute la France, n’auront plus besoin de se déplacer à Toulouse. Avec un accès à une plateforme digitale dédiée, ces derniers pourront suivre les pitchs dans la matinée du 17 novembre. Les entreprises lauréates, effectueront quant à elles, leur pitch depuis le centre des congrès Diagora à Labège.

Un plateau TV professionnel, géré par un prestataire spécialisé dans la digitalisation des événements et permettant une qualité de diffusion optimale, sera mis en place au centre des congrès pour permettre cette retransmission en direct. Depuis le site www.occitanie-invest.com, investisseurs, public et journalistes pourront assister et participer aux pitchs des lauréats, sans avoir à se déplacer.

Les rendez-vous B2B :

L’après-midi d’Occitanie Invest est consacrée aux rendez-vous d’affaires entre les entreprises lauréates et les investisseurs. Ils seront organisés en ligne. Les lauréats pourront échanger directement avec les investisseurs via la plateforme digitale sécurisée mise en place. Chaque entreprise et chaque investisseur disposeront d’un planning de rendez-vous pré-établi leur permettant de se connecter via un salon digital.

Grâce à ce nouveau dispositif « hybride »présentiel et digitalisé, la qualité des pitchs et des rencontres ainsi que la sécurité de tous les participants sont préservées, en cohérence avec les mesures gouvernementales.