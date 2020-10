Occitanie - Carole Delga et Jean-Pierre Farandou engagés pour la mise en œuvre du nouveau plan rail en Occitanie

Carole Delga et Jean-Pierre Farandou engagés pour la mise en œuvre du nouveau plan rail en Occitanie

A l'occasion d'une conférence de presse qui s'est déroulée hier après-midi, jeudi 15 octobre 2020, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Jean-Pierre Farandou, président directeur général de SNCF ont présenté conjointement leurs engagements en faveur de la restructuration du réseau ferroviaire et notamment des lignes de dessertes fines du territoire.

Après une première année d'exécution difficile de la convention entre la Région Occitanie et SNCF, la qualité de service proposée désormais en Occitanie est exemplaire, avec une hausse de la fréquentation des trains (+13%) cet été alors qu'au niveau national la baisse est vertigineuse (-25%), un taux de ponctualité qui augmente de 6 points en moins de deux ans, passant de 89,6% en 2018 à 91,9% de janvier à septembre 2020.

« Ce qu'il se passe en Occitanie est incroyable, avec des performances remarquables. C'est le fruit d'un véritable engagement de la part de la Région Occitanie, qui a su nouer avec SNCF Voyageurs un partenariat exemplaire. Nos équipes se sont fortement impliquées pour répondre aux exigences et ont largement redressé la situation. Cela se ressent pleinement sur le taux de satisfaction des voyageurs qui est aujourd'hui de 93,7%. Cette dynamique est rare et nous devons l'exploiter jusqu'au bout. », a insisté Jean-Pierre Farandou lors de son intervention.

Cependant, il reste des points de tension entre les deux partenaires, qui ont trouvé une issue aujourd'hui. En effet, depuis 2016, la Région Occitanie alerte sur l'urgence d'intervention sur les lignes de desserte fines du territoire, nécessitant une mobilisation rapide des trois entités que son l'Etat, la Région et SNCF Réseau.

« Il faut 1,6 milliard d'euros pour sauvegarder les lignes de desserte fine de notre territoire. Chacun le sait, mais personne n'agit alors que j'alerte depuis des mois. Je prends donc mes responsabilités et j'engage un plan rail de 800 millions d'euros. J'attends de l'Etat qu'il en fasse autant et qu'il transforme en acte les promesses du Gouvernement dans le cadre du plan de relance. Le train est le mode de déplacement le moins polluant... Si l'ambition est bien de préserver la planète, tout en soutenant le pouvoir d'achat des Français, l'Etat doit s'aligner. », a annoncé Carole Delga.

Jean-Pierre Farandou a pour sa part engagé SNCF dans cette ambition, en annonçant : « Si l'Etat s'investit au même titre que la Région Occitanie, SNCF mettra les ressources d'ingénierie et humaines pour être à la hauteur de l'enjeu. Nous nous engageons donc avec la Région dans une convention pluriannuelle d'objectifs sur la partie infrastructures et à créer, dans les prochains mois, une agence qui réunira en Occitanie, une équipe durable et experte afin de travailler sur la planification et les chantiers de restructuration. Elle confirmera la dynamique positive qui nous lie aujourd'hui et qui est la première condition de notre réussite.

Il y a, en Occitanie, un alignement des planètes, je l'ai vraiment ressenti pendant nos réunions de travail aujourd'hui. La mobilité doit être organisée dans chaque territoire et la relation nouée ici est un modèle du genre. Nous devons en profiter ! »

Photo : Antoine Darnaud - Région Occitanie