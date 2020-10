Occitanie - La Région Occitanie lance 10 mesures concrètes pour soutenir les étudiants d'Occitanie pendant et après la crise

La Région Occitanie lance 10 mesures concrètes pour soutenir les étudiants d'Occitanie pendant et après la crise



La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 perturbe fortement la rentrée universitaire et impacte directement les étudiants, en particulier les plus fragiles. En réponse à cette situation inédite, et afin de contribuer à la continuité pédagogique et à la réussite des 250 000 étudiants que compte l'Occitanie, la Région lance, à l'initiative de sa présidente Carole Delga, 10 mesures concrètes répondant à leurs besoins immédiats et à venir, définies après consultation des représentants des Universités d'Occitanie.

« Les jeunes sont aujourd'hui parmi les plus fortement touchés par la crise que nous traversons. Les mesures sanitaires, encore renforcées hier soir, font peser sur eux un vrai risque d'isolement que je souhaite absolument combattre car je refuse que cette génération soit victime de cette situation exceptionnelle. C'est pourquoi nous avons choisi d'agir vite. Dès le printemps dernier nous avons très rapidement équipé les étudiants les plus précaires en ordinateurs portables afin qu'ils puissent continuer à suivre leurs cours. Aujourd'hui nous allons plus loin, afin qu'aucun jeune ne soit laissé au bord du chemin et pour que tous nos étudiants puissent poursuivre la formation de leur choix, construire sereinement leur avenir et accéder à l'emploi. Avec ma vice-présidente Nadia Pellefigue, nous avons rencontré les présidents d'Universités et allons poursuivre les échanges avec les représentants des étudiants afin d'adapter nos mesures en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Aux côtés de l'ensemble de la communauté universitaire, la Région Occitanie répond présente pour protéger les étudiants et leur assurer les moyens de suivre leur cursus dans des conditions sereines », a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région déléguée à l'Enseignement supérieur, à la Recherche, à l'Innovation et au Développement économique, aux côtés de Bertrand Monthubert, conseiller régional délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, a présenté les contours des mesures mises en place par la Région en faveur des étudiants :

Equipement numérique des étudiant.es / lutte contre la fracture numérique

- Ordinateurs : mise à disposition de 5 000 ordinateurs portables, dont 3 500 supplémentaires, aux universités pour être distribués en priorité aux étudiants boursiers. Cette livraison viendra s'ajouter aux 1500 ordinateurs portables commandés par la Région en urgence au printemps dernier.

- Clés 4G : distribution de 2 000 clés 4G aux établissements, pour permettre aux étudiants ne disposant que d'un forfait téléphone très limité et n'ayant pas d'accès à une connexion wifi de poursuivre les enseignements à distance.

- Contribution au plan de transformation numérique des établissements d'enseignement supérieur : la Région pourra également accompagner les établissements dans l'achat d'équipements pédagogiques numériques afin de développer de nouveaux modes d'enseignement s'appuyant à la fois sur du distanciel et du présentiel (notamment pour les amphis et salles de cours : équipements de captation, micro-casques, webcam, micros, tablettes avec stylet, logiciels, etc.). 3M€ pourront être mobilisés pour financer cette mesure.

- Un accès facilité aux tiers lieux accompagnés par la Région : la Région mobilisera ses partenaires, comme les Campus Connectés, pour qu'ils proposent des conditions d'accueil aux étudiants, dans le respect des mesures sanitaires.

Prolongation des contrats doctoraux impactés par la crise

Le travail de nombreux doctorants a été retardé par le confinement, pouvant remettre en question la soutenance de leur thèse et l'obtention de leur doctorat. Près de 200 doctorants bénéficiant d'une allocation doctorale cofinancée par la Région sont ainsi concernés. Pour permettre à ces jeunes chercheurs d'aller jusqu'au bout de leur travail de thèse dans de bonnes conditions, la Région prévoit de cofinancer une prolongation de leur contrat, entre 2 à 12 mois selon les cas.

Aide alimentaire : renouvellement de l'opération « Bien manger pour tous »

Lancée pendant le confinement, l'opération « Bien manger pour tous » permet aux personnes les plus en difficultés, et notamment les étudiants et familles de lycéens boursiers, d'accéder à des produits frais, locaux et de qualité. Au regard des besoins croissants enregistrés par les associations d'aide alimentaire, la Région a décidé de renouveler l'opération jusqu'à la fin de l'année. En partenariat avec les associations régionales d'aide alimentaire, deux nouvelles vagues de distribution seront ainsi organisées dans chacun des 13 départements d'Occitanie, dans plus de 500 points de collecte.

Mobilité à l'international : des mesures spécifiques pour les étudiants dont les séjours ont été reportés, écourtés ou annulés

La situation sanitaire et les mesures de confinement, ont conduit, pour certains étudiants, à l'annulation, à l'allongement ou à la modification des conditions de leurs séjours de mobilité à l'étranger. Afin de les soutenir, la Région a décidé de maintenir leurs bourses même en cas d'annulation et d'en réévaluer le montant à la hausse en cas de prolongement lié à une période de confinement plus longue. Ces mesures ont d'ores et déjà bénéficié à près de 850 étudiants pour un montant de 600 000 €.

Par ailleurs, la Région a créé un « fonds d'urgence Covid-19 d'aide au rapatriement », afin de compenser les surcoûts liés au retour en France dans l'urgence : forfait de 300 € au bénéfice des étudiants boursiers sur critères sociaux qui sont effectivement partis en mobilité.

Logement des étudiants : plus de 1 M€ supplémentaire mobilisé pour la création et la rénovation de logements

Engagée dans la construction et la rénovation de logements étudiants, la Région se mobilise pour soutenir l'accès aux logements sociaux gérés par le CROUS, à destination des étudiants boursiers. Elle mobilise ainsi 1 M€ supplémentaire, portant à plus de 9 M€ le budget mobilisé depuis 2015 pour la rénovation ou la construction de plus de 5400 logements à destination des étudiants, sur l'ensemble de l'Occitanie.

Filière sanitaire et sociale : un soutien financier apporté aux étudiants et organismes de formation

- Revalorisation des bourses pour les étudiants : la Région a fait le choix de revaloriser les montants des bourses, avec effet rétroactif depuis le début de l'année scolaire, pour les étudiants des filières sanitaires et sociales, représentant en moyenne une augmentation mensuelle allant de 11 à plus de 60 €. L'an passé, la Région a consacré pour l'année 2019-plus de 12 M€ dans l'accompagnement des apprenant.e.s.

- Soutien à l'achat de nouveaux équipements pédagogiques afin de permettre aux organismes de formations du secteur sanitaire et social de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail imposées par l'épidémie. Elle subventionne ainsi l'acquisition de matériels de visio-conférences et d'ordinateurs, en complément de sa mobilisation pour assurer la formation ouverte à distance.