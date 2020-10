Occitanie - Dans cette situation, la Région Occitanie renforcera son soutien à la population et aux entreprises 

Carole Delga : « Dans cette situation grave, la Région Occitanie renforcera son soutien à la population et aux entreprises »

A la suite des annonces du Président de la République, la Présidente de la Région Carole Delga, réaffirme son engagement pour apporter des solutions concrètes à la population et aux entreprises.

« Le gouvernement et le Président de la République ont pris la responsabilité d'un couvre-feu dont les conséquences économiques et sociales seront lourdes pour les Français. En Occitanie, nos deux métropoles, toulousaine et montpelliéraine, sont pour l'instant concernées.

L'heure n'est pas à polémiquer sur cette décision de l'Etat mais à agir dans l'unité pour proposer des solutions d'accompagnement ou de compensations adaptées, notamment pour les acteurs économiques.

En premier lieu, tous les leviers doivent être mobilisés pour protéger les Français : je demande au gouvernement d'allouer plus de moyens humains et financiers aux hôpitaux, médecins de ville et établissements pour personnes âgées. Nous ne pouvons pas reproduire la situation du printemps. L'Etat doit être à la hauteur.

Devant cette nouvelle épreuve, la Région prendra toutes ses responsabilités comme le démontre les décisions prises ces jours derniers :

J'ai rencontré ce lundi les représentants des 13 départements de l'hôtellerie et de la restauration, et nous allons ensemble demander au Premier ministre des mesures nouvelles d'accompagnement auxquelles la Région s'associera.

J'ai rencontré mardi, plusieurs représentants des salariés de plusieurs territoires, inquiets pour l'avenir de leurs entreprises, et redit mon engagement ferme à ce que l'aide publique soit conditionnée au maintien des emplois et de l'activité sur notre territoire.

Je recevrai le 23 octobre, les acteurs de la culture, particulièrement impactés depuis plusieurs mois car je veux renforcer l'aide régionale dans ce domaine, au-delà du fonds de 5 millions accordés durant le confinement.

Je rencontrerai prochainement, avec le Préfet de Région, les acteurs du secteur bancaire pour m'assurer de leur engagement aux côtés des entreprises de l'Occitanie.

J'ai également décidé de prendre de nouvelles mesures en faveur des étudiants, en prolongeant les bourses doctorales et en prêtant 5 000 ordinateurs portables et 2 000 clés 4G prioritairement aux étudiants boursiers.

J'ai décidé de prolonger l'action « Bien manger pour tous », avec l'achat par la Région de produits frais et locaux à nos agriculteurs pour fournir les associations d'aide alimentaire aux plus démunis.

J'ai ouvert le fonds L'OCCAL, de 80 millions d'euros, initialement dédié aux commerçants et aux acteurs du tourisme, pour qu'il puisse bénéficier plus largement, notamment aux structures culturelles.

Ma priorité est de préserver nos forces vives, notre énergie locale, nos emplois et nos compétences. Je ferai peser tout le poids de notre territoire dans mes discussions avec le gouvernement pour que les mesures d'aide nationales annoncées soient transformées en acte concrets tenant compte de nos spécificités sociales et territoriales. »