Cahors - Visite du Tarn-et-Garonne pour le dispositif d'accompagnement du bus France Services

Visite d’une délégation du Tarn-et-Garonne en vue de reproduire le dispositif d’accompagnement du bus France Services

Vendredi 9 octobre, une délégation de 35 personnes, dont la 1 e vice-présidente du Département de Tarn-et-Garonne et la sous-préfète de Castelsarrasin, est venue échanger avec les élus du Grand Cahors et les représentants de la Préfecture du Lot au sujet de l’initiative du bus France Services, dans le but de reproduire l’équipement mobile sur leur territoire.

Ce bus itinérant qui se rend aujourd’hui dans 19 communes du Grand Cahors a été mis en place en octobre 2018, en partenariat avec l’UDAF du Lot. En complément des espaces France Services de Saint-Géry-Vers et de Catus qui épaulent les usagers dans leurs démarches administratives, le bus France Services accroît l’offre d’accompagnement.

Il évite ainsi à des habitants résidant parfois à plus de 30 minutes de Cahors, comme ceux de Tour-de-Faure ou Lherm, d’avoir à s’y rendre pour rencontrer leurs interlocuteurs CAF, Pôle emploi ou MSA par exemple. Des agents polyvalents et formés assurent une mission de service public au plus près des habitants. Aujourd’hui plus que jamais, ils accompagnent des situations individuelles complexes liées au post-confinement ou à la fracture numérique, en proposant des solutions adaptées et un réseau de partenaires dédiés.

Le bus France Services mis en place par la Communauté d’agglomération du Grand Cahors et ses partenaires apporte une réponse concrète en matière d’offres de services publics au plus près des habitants et des territoires. La visite de la délégation tarn-et-garonnaise témoigne de l’actualité d’une telle offre de services itinérante.