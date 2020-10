Hérault - Commerçants, Chefs d'entreprise, le point sur les zones d'alertes maximale et renforcée dans l'Hérault

Les communes de la Métropole de Montpellier ainsi que sept communes voisines (Saint-Gely-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière, Teyran, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Mauguio et Montarnaud), soit 38 communes, passent à partir du mardi 13 octobre 2020 à 00h00 en "zones d’alerte maximale" en raison de la dégradation des indicateurs de l’épidémie de covid-19.

Le reste du département reste quant à lui en "zone d’alerte renforcée" et plus particulièrement les 5 territoires regroupant 107 communes : Communauté de Communes Pays de Lunel (14 communes), Communauté d'Agglomération Pays de l’Or (8 communes), Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup (36 communes), Communauté de Communes du Clermontais (21 communes) et la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault (28 communes).

Le classement en alerte maximale implique des mesures sanitaires renforcées :

fermeture totale des bars

Les restaurants pourront continuer à fonctionner, dans le respect d'un protocole sanitaire renforcé et d’une restauration assise

Dans les bars/restaurants, l'activité de débit de boissons sera interdite. Le service de boissons ne pourra s'opérer qu'en accompagnement d'un repas ou de la consommation de nourriture.

Les Etablissements Recevant du Public de type T (lieux d'exposition, foires-expositions, salons) devront également fermer leurs portes.

Mise en place de mesures de gestion des flux d'entrée/sortie des centres commerciaux afin de respecter la limitation de 1pers/4m²

En complément veuillez prendre connaissance du protocole renforcé pour les restaurants : cliquez ici

Face à la dégradation de la situation, l’Etat a décidé de renforcer son dispositif de soutien aux entreprises impactées par les nouvelles restrictions d’accueil au public