Occitanie - Toulouse - La manif pour tous Occitanie à nouveau dans la rue

MOBILISATION RÉUSSIE CONTRE LE PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE : LA MANIF POUR TOUS ET SES PARTENAIRES, A NOUVEAU DANS LA RUE

A Toulouse, ce samedi 10 octobre, les opposants au projet de loi bioéthique ont battu le pavé pour dire non à la PMA sans père, la GPA, la filiation fictive, les embryons transgéniques, les chimères...

Comme 61 manifestations simultanées en France, les opposants à la marchandisation de l’être humain, à la PMA sans père, à la GPA et au projet de loi bioéthique dans son ensemble ont donné de la voix contre ce projet de loi ni bio ni éthique dans le respect des conditions sanitaires et la limitation du nombre de manifestants.

A Toulouse, les manifestants et les porte-paroles départementaux des associations Alliance Vita, AFC (Associations Familiales Catholiques), CPDH (Comité Protestant Evangélique pour la dignité humaine) et Manif Pour Tous regroupés sous le label « Marchons enfants » ont répété une nouvelle fois les risques et menaces des principales mesures du projet de loi bioéthique dont ils demandent le retrait ou la réécriture de fond en comble.

Dans la ville rose, les manifestants se sont retrouvés avec détermination et calme, malgré les multiples provocations et infiltrations des opposants les plus radicaux.

Comme à chaque mobilisation, la jeunesse a répondu présent. Le mouvement associatif « Marchons Enfants » se retrouve plus motivé que jamais à obtenir le retrait d’un projet de loi injuste pour les enfants qui seraient délibérément privés de père.