Occitanie - Une cuvée exceptionnelle pour les formations de Rugby en Occitanie

Les inscriptions pour les formations sont à peine terminées et on peut déjà annoncer une « cuvée » exceptionnelle.

Une proximité encore améliorée, une organisation mieux adaptée aux attentes et aux contraintes de chacun, le tout grâce à la présence permanente des CTC sur le terrain, ont permis l’inscription en formation de 1500 candidats pour 2020-2021, quand nous en étions à un petit millier les années précédentes !

500 éducateurs formés de plus, dans nos clubs et nos Ecoles De Rugby, c’est :

La possibilité d’accueillir « plus et mieux »

La perspective de retrouver de la croissance dans nos effectifs

Une 1ère étape vers des structures qui permettront d’assumer, au fur et à mesure, et dès maintenant, les retombées des Coupes du Monde 2021, 2023 et des Jeux Olympiques 2024.

Voilà une première retombée concrète du dispositif CTC alors qu’ils ne sont en place que depuis la mi-Août et terminent à peine leur première prise de contact avec l’ensemble des clubs.

De quoi nourrir de belles espérances pour la suite de leurs actions d’aide et d’accompagnement dans la structuration et le développement !