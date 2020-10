Toulouse - La Mission Locale Haute-Garonne s'engage auprès des jeunes !

À l’occasion de la 5ème Semaine nationale des Missions Locales, qui se tient du 12 au 21 octobre 2020, la Mission Locale Haute-Garonne se mobilise et organise, pour les jeunes, 15 grands temps forts autour de la thématique de « l’éco-responsabilité ». Au programme de cette nouvelle édition : des actions de sensibilisation, visites, expositions et conférences-débats.

Au travers de cet événement, la Mission Locale Haute-Garonne souhaite sensibiliser les jeunes à « l’éco-responsabilité » et leur montrer que cette thématique peut être porteuse dans leur quotidien tantsurle plan personnel que professionnel. « L’éco-responsabilité » est un sujet fondamental et urgent qu’ils doivent porter. Elle leur permet de s’inscrire dans l’avenir, et prend d’autant plus de sens dans un contexte de réflexions profondes sur la construction d’un monde post-Covid plus vertueux et inclusif.

« Cette 5ème édition de la Semaine nationale des Missions Locales revêt un senstrès particulier avec un enjeu primordial dansle contexte actuel : se faire connaître etidentifier par les 16-25 ans comme un service public de proximité leur étant exclusivement dédié, pour les accompagner vers l’autonomie et l’emploi », souligne Sabine Geil-Gomez, présidente de la Mission Locale Haute-Garonne, Maire de Pechbonnieu, Présidente de la Communauté de Communes des Coteaux-Bellevues et Conseillère Départementale.

Chaque antenne du département décline un programme d’actions sur son territoire avec des jeunes accompagnés par la Mission Locale.