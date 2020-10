Occitanie - Les services à la personne, essentiels et créateurs d'emploi

ECONOMIE : LES SERVICES À LA PERSONNE, ESSENTIELS ET CRÉATEURS D’EMPLOI

Le secteur des services à la personne se mobilise pour remercier et saluer leurs collaborateurs et inciter les demandeurs d’emploi à rejoindre une profession en pleine mutation…

Plus que jamais depuis la situation inédite que nous vivons, nous savons la valeur des personnes qui œuvrent chaque jour dans l’ombre pour nous faciliter la vie et prendre soin des plus fragiles et des êtres qui nous sont chers. Assistant(e)s de vie, gardes d’enfants, aide-ménagères… sont autant de métiers aussi indispensables que méconnus ou injustement mal aimés.

Le secteur du service à la personne est en France le secteur qui recrute le plus et emploie aujourd’hui plus de 2 millions de salariés.

En manque de notoriété et de personnel, les professionnels se mobilisent pour valoriser auprès de notre société toute entière ces héros du quotidien et rappeler à travers cet événement qu’ils forment et accompagnent les aidants de demain.

Lancés l’an dernier avec succès puisque quelques 1 000 salariés avaient candidaté en Occitanie. Les Trophées des Services à la Personne ont été créés pour saluer publiquement l’engagement et le courage de ces travailleurs de l’ombre.

Cette 2ème édition (remise des prix le 10 novembre 2020) a réuni plus de 1 500 candidats dont après sélection 160 passeront en octobre les épreuves pratiques. Résultats le 10 novembre… À suivre…

RENDRE HOMMAGE

Totalement inédit en France, Les Trophées des Services à la Personnes ont été lancé en Occitanie l’an dernier par l’USAD, l’Union des Services à Domicile, qui rassemble dans notre Région, 3 600 structures spécialisées dans le secteur, autour de cet évènement.

Bien au-delà de ses dotations qui viennent couronner la victoire des lauréats, l’objectif de ce concours est de mettre en lumière les métiers d’aide-ménagère, d’assistante de vie et de garde d’enfants afin de leur rendre hommage, saluer leur importance et enfin, tenter de changer l’image de ces métiers insuffisamment reconnus et mal-aimés.

« La crise que nous venons de vivre a mis en exergue les carences et les défis à relever pour notre secteur d’activité. Hier, les auxiliaires de vie, les gardes d’enfants, les assistants ménagers étaient des travailleurs de l’ombre ; Durant le covid19, ils ont été des oubliés de seconde ligne. Grâce à eux, à leur courage et leur dévouement, beaucoup d’entre nous ont été accompagnés pendant la crise. Grâce à eux, un très grand nombre de personnes fragiles et dépendantes ont pu continuer à vivre normalement en toute sécurité. Grâce à eux, de nombreux enfants de médecins ou d’infirmiers ont été gardés à domicile permettant à leurs parents d’aller soigner les malades hospitalisés. Ils ont été essentiels et pourtant nous avons peu parlé d’eux. Pire, nos politiques les ont oubliés quand il s’est agi de distribuer des primes. Les aides à domiciles sont essentiels : les Trophées sont là pour leur rendre hommage et les mettre en lumière ! » Guillaume Leenhardt, Président de l’USAD

OCTOBRE : LE TEMPS DES ÉPREUVES PRATIQUES

Organisé par l’USAD en partenariat avec le réseau GRETA qui supervise en toute impartialité les épreuves du concours, Les Trophées des services à la personne se décomposent en deux phases, les épreuves écrites qui ont eu lieu en juin et juillet et les épreuves pratiques qui se dérouleront tout au long du mois d’octobre dans les différents départements de la région.

Haute-Garonne / Toulouse

Vendredi 9 et 10 octobre (confort)

Lundi 19 octobre (garde d’enfant)

Mardi 20 octobre (accompagnement des personnes)

Lieu : Greta Midi-Pyrénées centre, Lycée Urbain Vitry,

150 route de Launaguet.

Hérault / Montpellier

Mardi 13 octobre de 13h30 à 17h (garde d’enfant)

Mardi 27 octobre et jeudi 29 de 8h30 à 12h (intendant de maison)

Mardi 27 octobre et jeudi 29 (auxiliaire de vie)

Lieu : Greta Montpellier Littoral ; Espace Arthur Rimbaud – Collège Arthur Rimbaud – 2 rue Marius Petipa.

Gard / Milhaud

Mardi 20 octobre

Lieu : Greta du Gard – Lycée Geneviève Anthonioz de Gaulle – 43 rue du Moulin.

Pyrénées Orientales / Perpignan

Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre

Lieu : Greta des Pyrénées Orientales, Lycée Pablo Picasso.

Aude / Carcassonne

Mercredi 21 octobre

Lieu : Greta de l’Aude, lycée Jules Fil, BD Irène et Frédéric Joliot-Curie.

CRÉER DES VOCATIONS

Les Trophées des services à la personne permettent ainsi de valoriser à la fois les femmes et les hommes qui vouent chaque jour une attention de tous les instants aux usagers.

Il permet également de valoriser les belles carrières professionnelles réalisables dans ce secteur d’activités, qui propose de multiples opportunités d’emplois et d’évolutions.

« Aujourd’hui, nous avons besoin de créer des vocations, de démontrer que nous sommes de « vrais métiers », avec de la reconnaissance et un plan de carrière », explique Guillaume Leenhardt en représentant les dirigeants d’un secteur en progression constante et recrutement permanent.

Premier secteur d’activité en terme de recrutement, le secteur du service à la personne a bien du mal à trouver ses collaborateurs. 89% des dirigeants du secteur déclarent rencontrer de véritables difficultés d’embauche et 77% estiment que ces difficultés ont augmenté ces deux dernières années.

Les Trophées viennent ainsi récompenser l’implication quotidienne de ces travailleurs méconnus qui œuvrent auprès des enfants, familles, personnes âgées, personnes handicapées, personnes dépendantes, et reconnaitre leurs compétences aux yeux de tous.

LES SERVICES À LA PERSONNE EN QUELQUES CHIFFRES…

1er secteur professionnel en matière de recrutement

2 millions de salariés

10% de croissance par an

34 902 organismes de services à la personne

2 millions de personnes qui auront besoin de ces services dans les 10 prochaines années

... ET QUELQUES MOTS

Ce concours, inventé à Lyon il y a 8 ans, permet de réunir tous les salariés du secteur de l’aide à domicile et d’animer cette communauté grâce à un concours encourageant l’excellence. Les Trophées des Services à la personne ont pour objectifs de :

- Valoriser les métiers des services à la personne, dans les activités de confort et/ou de dépendance, et/ou de petite enfance et ce, auprès du grand public et des clients comme auprès des salarié(e)s, des entreprises ou associations travaillant dans ce même secteur,

- Valoriser les salarié(e)s et leur motivation vers une excellence professionnelle,

- Communiquer sur ces métiers auprès de tous, particuliers comme institutionnels.

Trois classements ont été créés pour les Trophées des Services à la Personne 2020 : Assistant(e) de vie / Intendant(e) de maison / Petite enfance. Dans chaque catégorie, les 1er, 2ème et 3ème prix du classement régional sont récompensés. Dans chaque catégorie, les premiers de chaque département (11, 30, 31, 34, 66) seront récompensés. Il y aura également un prix « coup de cœur du jury ». Ce sont les entreprises, associations et CCAS qui choisissent d’engager un (ou des) candidat(s) dans le concours. Les principaux partenaires sont le GRETA Occitanie qui s’occupe de l’organisation et de l’évaluation des candidats aux tests écrits et pratiques, la région, la , la branche des entreprises de SAP et bien entendu tous les partenaires financiers, sans qui, tout cela ne serait possible.

LES TROPHÉES EN QUELQUES DATES…

Épreuves écrites du 1er juin au 31 juillet

Épreuves pratiques : du 1er au 21 octobre

Délibération du jury : 3 novembre

Remise des prix le 10 novembre 2020

... ET QUELQUES CHIFFRES

1 500 participants

5 trophées en Région

3 catégories

25 lauréats

À propos de l’USAD : L’USAD est une association de structures d’aide à domicile de la région Occitanie créée en 2018 afin de mettre en avant les métiers des Service A la Personne, valoriser les salariés, leur engagement et leur motivation, encourager l’excellence professionnelle et la formation, informer les demandeurs d’emplois au travers de l’organisation de Trophées. L’association rassemble 3 600 structures autour de cet évènement, ce qui représentent près de 200 000 emplois.