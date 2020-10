Occitanie - Inforsud Diffusion affiche de nouvelles ambitions et devient Inforsud Technologies

À l’occasion de ses 35 ans, INFORSUD DIFFUSION affiche de nouvelles ambitions et devient INFORSUD TECHNOLOGIES

Créée en 1985 à Rodez, l’entreprise INFORSUD Diffusion compte aujourd’hui 3 agences (Toulouse, Albi, Rodez), plus de 60 collaborateurs et 380 clients dans toute l’Occitanie et même au-delà.

L’entreprise de services du numérique qui depuis sa création affiche une évolution constante et un chiffre d’affaires annuel de plus de 6 millions, fête cette année ses 35 ans. L’occasion de prendre une nouvelle impulsion et relever de nouveaux challenges.

Portrait d’une entreprise régionale qui a toujours su évoluer et qui aujourd’hui encore, dans ce contexte si particulier, poursuit ses ambitions…

UN NOUVEL ÉLAN

INFORSUD Diffusion devient INFORSUD Technologies. Juste un changement d’identité ? Certainement pas. À 35 ans, cette entreprise, très fortement implantée localement, parvient dans le contexte actuel, à poursuivre sa croissance et prend un nouvel élan pour être encore plus proche de ses clients.

Accompagnant les entreprises comme les collectivités, INFORSUD Diffusion accompagne durablement ses clients à pérenniser leur transformation numérique. Prestataires de services, INFORSUD Diffusion intervient sur l’intégralité des besoins informatiques de ses clients pour mener à bien toutes les phases des projets de transformation numérique, depuis les études d’opportunités et de conseils, l’achat du matériel et des logiciels, en passant par le déploiement des solutions, l’hébergement, la maintenance, jusqu’au développement de solutions sur mesure.

UNE CROISSANCE CONSTANTE

Née en 1985 à Rodez et spécialisée alors dans la vente de matériel informatique, l’entreprise a toujours su évoluer et adapter son accompagnement pour relever les défis de la digitalisation.

L’entreprise compte actuellement plus de 60 collaborateurs répartis sur 3 agences (Toulouse, Albi, Rodez) qui permettent aux équipes d’être au plus près de leurs clients et affiche un chiffre d’affaires en croissance pour atteindre en 2019, 6,4 millions d’euros de chiffre d’affaires.

UNE VÉRITABLE DYNAMIQUE RÉGIONALE, UN FORT ANCRAGE TERRITORIAL

Forte d’une nouvelle identité, l’entreprise devenue INFORSUD Technologie se lance aujourd’hui dans un nouveau défi, une nouvelle dynamique.

Poursuivre les recrutements

INFORSUD Technologie parvient également à maintenir ses ambitions en terme de développement et crée sur octobre 2020, 3 nouveaux postes afin de renforcer ses équipes.

Intégrer le Top15 des ESN d’Occitanie

Comme annoncé il y a quelques mois, l’entreprise se lance sous l’impulsion de sa directrice générale Audrey Girmens, à la conquête du Top 15 des Entreprise de Services Numériques (ESN) d’Occitanie, qu’elle compte intégrer à l’horizon 2023 en portant son chiffre d’affaires à 15 millions d’euros.

Étoffer l’offre de services

INFORSUD Technologies poursuit sa croissance en s’appuyant d’une part sur ses activités historiques (matériel, infrastructures, cloud, solution de gestion, développements spécifiques) et en développant d’autre part, de nouveaux services comme le conseil stratégique, le développement de solutions autour de l’IoT et renforce également son activité Cybersécurité.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ POUR UN NOUVEL ÉLAN

INFORSUD Diffusion devient INFORSUD Technologies et change d’identité pour refléter plus justement ce qu’est réellement l’entreprise aujourd’hui.

« Technologies » incarne le nouvel élan que le collectif de l’entreprise est en train de mette en place au quotidien, à savoir apporter des solutions technologiques et aider ses clients à se développer.

Concernant la nouvelle signature :

« Solutions » décrit le cœur de métier de l’entreprise.

« Impulsions pour l’avenir » désigne la valeur ajoutée apportée par INFORSUD Technologies à ses clients autour de solutions adaptées, innovantes et évolutives.

Paroles d’experte…

Audrey Girmens est la Directrice Générale d’INFORSUD Technologies depuis 2016. Diplomée de l’Institut Mines-Télécom Business School, elle a intégré INFORSUD Diffusion en 2009 après avoir travaillé pendant 10 ans en SSII en région parisienne auprès de grands comptes comme Société Générale, SFR, BNP Paribas… C’est sous son impulsion qu’INFORSUD poursuit sa croissance en développant de nouveaux services et ouvrant de nouveaux marchés.

« En 2019, nous avons lancé un nouveau plan stratégique avec l’ambition d’intégrer le top 15 des ESN d’Occitanie à horizon 2023. Aujourd’hui, INFORSUD Diffusion prend un nouvel élan en devenant INFORSUD Technologies. Tout en restant fidèle à notre histoire, cette nouvelle identité reflète davantage la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients tous les jours, à savoir des solutions et impulsions pour l’avenir. Cette impulsion, nous la mettons au service de nos clients, entreprises et collectivités, pour leur permettre de garder une longueur d’avance. » Audrey Girmens, Directrice Générale d’INFORSUD Technologies

INFORSUD Technologies…

… EN QUELQUES MOTS

INFORSUD Technologies accompagne les entreprises et collectivités dans leur transformation digitale en couvrant tous les besoins informatiques autour de 6 pôles d’expertise : les services managés (type infogérance, conseils), l’infrastructure Système et Réseaux, l’hébergement Cloud, les solutions de gestion, la cybersécurité et le développement.

Afin de garantir un accompagnement de qualité et une pérennité des solutions proposées, INFORSUD Technologies travaille en partenariat avec des acteurs d’excellence sur leur marché : Sage, HPE, Microsoft, Cisco…

L’entreprise détient 2 labels délivrés par France IT :

Le Label Cloud définit un référentiel de bonnes pratiques permettant de converger de façon concrète et pragmatique vers les normes et les standards faisant référence

Le label ENR (Entreprise Numérique Responsable) reconnait ses bonnes pratiques RSE.

… EN QUELQUES CHIFFRES

3 sites

35 ans d’expérience

Plus de 60 collaborateurs

Plus de 380 clients publics et privés

6,4 millions de Chiffres d’Affaires (2019)

… EN QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS

Département 31 :

Entreprises : Gâches Chimie, City one, BGH Experts et Conseil

Collectivités : Ville de Cornebarrieu, Plaisance du Touch

Département 81 :

Entreprises : Safra, Benezch TP, Groupe FAUCHE

Collectivités : Trifyl, Communauté de communes Sor et Agout, Département du Tarn et Garonne

Département 12 :

Entreprises : Bosch, Satar, Sacor

Collectivités : Ville de Rodez, CCI Aveyron, Luc la Primaube

…