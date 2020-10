Haute-Garonne - Malgré le contexte, le groupe GEFIROGA poursuit son activité en Région

Midica, Intersport, BlackStore… Si le nom de GEFIROGA n’est pas très visible du grand public, les enseignes qu’il abrite le sont bien plus. Dirigé par Olivier Garrigou et Richard Hernandez, le groupe régional fait face depuis mars dernier au COVID et à ses conséquences économiques et sanitaires. Sans céder à la peur ni reculer devant les difficultés, le Groupe qui emploie plus de 300 personnes et forme des dizaines de jeunes alternants poursuit son activité et son développement dans la Région.

Entre autres projets, le Groupe GEFIROGA annonce en ce début d’automne :

- Le recrutement de 45 jeunes à travers la signature de nouvelles conventions avec les écoles de la Région, et la mise en place d’un ambitieux plan de formation de tous ses managers,

- Le lancement du label « Déco Responsable » de MIDICA, vaisseau amiral et historique du Groupe, qui pour mémoire, a été entièrement restructuré en 2019,

- La création d’un nouveau magasin INTERSPORT, le 9ème du Groupe, qui ouvrira l’an prochain à Mazamet-Pont de l’Arn.

AMBITIONS ET PERSPECTIVES

Si en mars dernier, à l’heure où a sonné le confinement, le Groupe GEFIROGA a cessé toutes activités commerciales, dans ses magasins comme sur internet pour protéger ses collaborateurs, il a rouvert dès que cela a été possible ses sites marchands et a décidé malgré le contexte incertain, de poursuivre ses projets de développement.

GEFIROGA s’est engagé avant le Covid dans d’importants investissements lui permettant de se développer et de se transformer pour rester en phase avec les nouveaux modes de consommation.

Loin de renoncer à ses ambitions, le Groupe maintient ses objectifs en termes d’investissements, de croissance, de transformation et de diversification.

EMPLOIS ET FORMATIONS

Conformément à sa culture, le groupe familial reste déterminé dans cette crise à renforcer la dimension humaine du commerce réel. À rebours des évolutions globales, il avance dans la digitalisation au service de ses équipes, de ses clients dans sa volonté de renforcer la proximité et l’ancrage territorial.

GEFIROGA œuvre au quotidien pour la formation et l’emploi sur notre territoire. Cette année ne fera pas exception à la règle puisque le groupe vient de mettre en place des partenariats avec les écoles de la Région pour pouvoir accueillir et former en alternance, 45 jeunes. Et plus particulièrement avec l’école de management du sport WIN avec 6 alternants et 29 stagiaires.

Au-delà de ces formations qualifiantes destinées aux plus jeunes, c’est en interne que GEFIROGA s’investit particulièrement avec plus de 3 000 heures de formation mises au profit de tous ses managers sur le deuxième semestre 2020.

ÉCO ET RESPONSABLES

Après avoir opéré une véritable (r)évolution et une entière restructuration, le magasin Midica, emblème historique du groupe GEFIROGA, ouvre le dernier volet de son repositionnement en lançant le label « Déco-Responsable ».

Resté totalement indépendant, le groupe régional est entièrement libre de ses choix en matière de fournisseurs et produits représentés ce qui lui permet aujourd’hui, en suivant ses convictions, de défendre et de mettre en avant ceux qui œuvrent pour une production plus responsable d’un point de vue environnemental et sociétal.

Avec le label Déco-Responsable, Midica finalise son offre et réconcilie plaisir et éthique en laissant le choix aux consommateurs : petits prix tendances d’une part et éco-produits d’autre part notamment ceux faits en France.

« Ce label est la partie visible d’un édifice écoresponsable qui se construit depuis longtemps dans notre Groupe et qui se traduit par de nombreuses actions concrètes parmi lesquelles par exemple, la gestion recyclage des déchets d’emballages de Midica (cartons, palettes, plastiques) avec notre partenaire Urby, les livraisons à faibles émissions polluantes, le compostage des déchets de notre restaurant Gigiland avec les Alchimistes, nos partenariats avec des associations locales pour donner une deuxième vie aux produits rapportés par les client.e.s,… » Olivier Garrigou, Directeur général du Groupe GEFIROGA

NOUVELLE ENSEIGNE ET IMPLANTATION

Après avoir agrandi et rénové le magasin de Labège pour en faire l’un des Intersport les plus importants de France, ouvert un magasin à Blagnac puis un autre à Bessières, le Groupe GEFIROGA annonce l’implantation de son 9èmemagasin Intersport, à Mazamet-Pont de l’Arn. Ce magasin de 1 800 m2 ouvrira en août prochain et génèrera 14 emplois.

Et parce que depuis ses débuts en 1946, le groupe familial a su s’adapter aux besoins et envies de ses clients, GEFIROGA a ouvert l’an dernier ses deux premiers magasins multimarques de prêt-à-porter sous la jeune enseigne Blackstore à Montauban en mars et à Albi en septembre. Ces deux magasins totalisent 1 100 m2 de surface de vente, réalisent un CA de 2,2 M€ et emploient actuellement 10 collaborateurs. Le Groupe prévoit dans les prochains mois l’ouverture d’une 3ème boutique.

À propos du Groupe GEFIROGA :

Créé en 1987 par Roland Garrigou pour regrouper les différentes sociétés qu’il avait créées, le groupe GEFIROGA est basé dans l’agglomération toulousaine à Labège. Resté totalement indépendant, il emploie environ 350 collaborateurs et déploie un chiffre d’affaires de 60 M€ en 2019. Le magasin Midica, situé en plein centre de Toulouse, en est le point de départ ouvert en 1946 par Marcel Garrigou sous le nom de Midicaoutchouc.

Dirigé par Olivier Garrigou et Richard Hernandez, le Groupe GEFIROGA compte aujourd’hui 11 magasins :

- MIDICA

- 8 magasins INTERSPORT

- 2 magasins BLACKSTORE

En novembre 2019, le Groupe GEFIROGA a également ouvert son premier restaurant autour d’un concept inédit co-élaboré avec Florence De Le Rue, Emma Tissier et Rosine Pelletier-Chabot. Baptisé Gigiland, il est installé au 4ème étage de Midica.

Au-delà du commerce, le Groupe GEFIROGA a toujours diversifié son activité. À ses débuts dans l’industrie du caoutchouc et maintenant dans l’environnement et la production forestière. En 2019, le Groupe fait ainsi l’acquisition de 230 hectares de forêt (Ariège et Tarn) et créé FOREGA, une société dédiée à la gestion forestière durable et à la production de bois.

Le Groupe s’investit également aux côtés de jeunes entreprises œuvrant pour l’environnement. Il est ainsi rentré en 2018 au capital de BlueBees, première plateforme de financement participatif dédiée à l'agroécologie et à l'alimentation responsable.

Fin 2016, Roland Garrigou a créé la fondation d’entreprise éponyme FONROGA, qui apporte son soutien à des projets culturels et de santé en région toulousaine. Plus de 450 000 € provenant intégralement du Groupe ont ainsi pu soutenir de belles initiatives et en mars dernier un don exceptionnel de 100 000 € a été fait au CHU de Toulouse pour contribuer à sa lutte contre la Covid19.