Hérault - Tourisme & Handicap fête les réussites

Tourisme & Handicap fête les réussites

Une cérémonie s’est tenue ce Mercredi à l’Office de tourisme du Canal du Midi à St Chinian pour fêter l’obtention de la marque Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences (moteur, visuel, auditif et mental) pour les deux espaces d’accueil de St Chinian et de Capestang

Le Président d’Hérault Tourisme et la Vice-Présidente du Département en charge des solidarités et du handicap ont dévoilé cette belle plaque Tourisme & Handicap et salué les investissements et aménagements réalisées par l’office de Tourisme et la collectivité avec l’appui technique d’Hérault Tourisme

Du diagnostic aux réalisations - stationnement, cheminement adapté avec bande de guidage, aménagements intérieurs, boucle magnétique, livret d’accueil adapté, formation du référent T&H, plan d’orientation en facile à lire et à comprendre - toutes les étapes ont été conduites pour assurer un accueil de qualité pour toutes les clientèles.

Le Directeur Général d’Hérault Tourisme, s’est joint à Mme le Maire de St Chinian et au Président de la Communauté de communes Sud Hérault pour remercier les équipes de l’Office de Tourisme, les évaluateurs d’Hérault Tourisme et des associations de personnes handicapées présents pour cette belle réussite.

Il a conclu sur la nécessité de conjuguer économie et tourisme social, deux piliers du tourisme durable, concept qui doit guider l’esprit, la logistique, la qualité des rencontres et des activités pour tous dans chacun des séjours héraultais