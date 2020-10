Occitanie - Proximité, solidarité et innovation : la Région aux côtés des étudiant.es

Proximité, solidarité et innovation : la Région aux côtés des étudiant.es et universités d'Occitanie

Plus de 250 000 étudiant.es viennent de faire leur rentrée en Occitanie. Dans un contexte inédit marqué par l'épidémie de Covid-19, la Région se mobilise aux cotés des établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour que ces jeunes soient accueillis dans les meilleures conditions, sur l'ensemble du territoire. Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie déléguée au Développement économique, à la Recherche, à l'Innovation et à l'Enseignement supérieur, présentera à la presse les actions menées par la Région en faveur de tous les étudiant.es et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche d'Occitanie.

« Qu'ils vivent à Mirande, Bagnols-sur-Cèze, Céret ou dans les métropoles, tous nos jeunes doivent avoir les mêmes possibilités de formation, les mêmes chances de réussite et d'accès à l'emploi. Depuis plusieurs années, nous agissons pour développer des formations supérieures d'excellence et de proximité dans tous nos territoires. Nous sommes également montés en puissance sur l'enseignement à distance avec l'ouverture de six campus connectés, dont trois nouveaux cette année, dans des villes moyennes et petites communes. L'épidémie de Covid-19 et ses conséquences ont confirmé l'importance et la pertinence de développer ce type de formation. Aujourd'hui, alors que la crise impacte particulièrement les jeunes, nous devons redoubler d'efforts et de vigilance. Aux côtés de l'ensemble de la communauté universitaire, la Région Occitanie répond présente pour protéger les étudiants et leur assurer les moyens de suivre leur cursus dans des conditions sereines. Nous continuerons également d'accompagner les universités et laboratoires publics dont les activités concourent fortement à la diffusion de l'innovation et à la création d'emplois sur nos territoires », souligne Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.