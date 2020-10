Tarbes - Les noces de Figaro et W.A. Mozart : un défi à relever !

LES NOCES DE FIGARO DE W.A. MOZART « Un défi à relever »

Après le Requiem en mars et avril 2019, le Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées se lance dans une nouvelle aventure.

En 2020, un nouveau défi mozartien consiste à mettre en œuvre un de ses plus beaux opéras, « Les Noces de Figaro » sur l’œuvre éponyme de Beaumarchais, auteur de théâtre français, son contemporain de la fin du XVIIIe siècle.

Deux versions sont programmées. La première avec piano le vendredi 23 et samedi 24 octobre 2020 à 20h30 à l’Auditorium Gabriel Fauré du Conservatoire. C’est Lidiya Bragina que nous retrouverons au piano pour ces deux soirées. La seconde avec orchestre symphonique le samedi 12 décembre 2020 à Cauterets et le vendredi 12 et samedi 13 février 2021 à Lourdes.

La mise en scène d’Éric Durand (Collectif Décomposé) propulse sur le devant de la scène 14 élèves de la classe de chant, eux-mêmes préparés par Anne-Laure Touya, professeure d’art lyrique du Conservatoire. La création lumière est réalisée par Guillaume Leclercq et les costumes sont de Caroline Laroche. Alain Perpétue, directeur de l’établissement, assure la direction musicale de cette production, où les 40 élèves instrumentistes de l’orchestre seront à l’œuvre en décembre et janvier prochains (« opéra » ! au vrai sens du terme, dans une démarche quasi professionnelle).

Le public pourra juger de cette performance, inégalée au sein de l’établissement depuis de nombreuses années et insolite dans sa conception.