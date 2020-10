Occitanie - Le Cerema accompagne les territoires dans la gestion du risque inondation

Le Cerema accompagne les territoires dans la gestion du risque inondation

L’inondation est le risque naturel le plus fréquent sur le territoire français. En Europe, les inondations sont responsables des deux tiers des dommages et des coûts liés aux catastrophes naturelles, qui augmentent depuis 1980 en raison des activités humaines et de l'accroissement de la fréquence et de la gravité des inondations. Avec le changement climatique, ces phénomènes vont s’accentuer.

Suite aux fortes intempéries dans les Alpes maritimes, le Cerema s’est mobilisé dès le samedi 3 octobre pour déployer son expertise sur le terrain.

Dans un contexte marqué par ces évènements récents, et à l’occasion de la journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles le 13 octobre 2020, le Cerema met en avant plusieurs actualités sur son expertise en risque inondation.

Un webinaire « Culture du risque : le citoyen premier acteur de sa sécurité » aura lieu le 19 novembre 2020.

Le Cerema et la Communauté Métropolitaine de Montréal viennent de signer une entente de coopération pour la caractérisation du risque d’inondation.

Le Cerema publie un guide « PLUi et GEMAPI : vers une approche intégrée de l’eau dans la planification ».

Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels » lancé par le ministère de la transition écologique, le Cerema accompagne l'ensemble des collectivités dans la constitution des dossiers de site qui constitueront le socle des concours d'idées d'aménagement.

La période post-catastrophe étant essentielle, le Cerema propose une démarche qui s'inscrit dans le concept de résilience des territoires.

Dans le dossier de presse en pièce jointe, vous trouverez le détail de ces activités structurantes, avec des exemples dans les territoires.

Les experts du Cerema, situés partout en France, se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions ou intervenir lors d'émissions.