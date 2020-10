Perpignan - L'Assemblée générale de l'ASPAHR 2020 : Samedi 10 octobre 2020

Assemblée générale de l'ASPAHR 2020.

L'assemblée générale annuelle de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais (ASPAHR) se tiendra le samedi 17 octobre 2020, de 14h30 à 18h, salle des Libertés, 3 rue Edmond Bartissol, à Perpignan.

Depuis sa dernière AG, en avril 2019, l'ASPAHR a développé une intense activité pour la sauvegarde du patrimoine, mais aussi pour la connaissance de celui-ci. Sur l'ensemble du département : questionnaire aux candidat·es aux élections municipales. A Perpignan : actions pour faire évoluer le NPNRU Saint-Jacques, requêtes auprès du tribunal administratif contre les travaux de transformation du théâtre municipal et contre la révision du PSMV, etc... ; mais aussi visites publiques des quartiers Saint-Jacques et Saint-Matthieu pour valoriser et faire connaître le patrimoine, qui ont connu une grande affluence. Dans les autres communes : visites pour les Journées du Patrimoine au Mas Déu (Trouillas), à Tatzó d'avall (Argelès), interventions et conseils à Sainte-Marie-la-mer, Les Angles (PLUi), Latour-de-Carol, Porta...

Actions de connaissance et de valorisation les plus constructives possible ; mais aussi de vigilance : à Prades, un ensemble d’immeubles anciens en cœur de ville vient d’être détruit…

Après avoir entendu le rapport moral et le rapport financier, un large débat aura lieu pour définir les orientations et les actions à venir.

Toutes les adhérentes et les adhérents de l'ASPAHR sont invités à participer à cette AG, mais également toutes les personnes qui veulent agir pour la sauvegarde, la connaissance et la valorisation du patrimoine roussillonnais. Il sera possible d'adhérer (cotisation annuelle de 10 €), lors de cette réunion. L’ASPAHR voit avec plaisir que bon nombre d’associations locales pour le patrimoine dans notre département l’ont également rejoint.