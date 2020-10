Aude - Maître Philippe MARTIN président de la Chambre départementale des notaires

Maître Philippe MARTIN, notaire à Narbonne, succède à Maître Marie-Luce CABROLIER-LICHIERE à la présidence de la Chambre départementale des notaires de l’Aude.

L’instance représente les 94 notaires, répartis dans les 46 offices du département.

Après des études de droit dans les facultés de Perpignan et de Montpellier, Me Philippe MARTIN commence sa carrière professionnelle à Narbonne dans le secteur bancaire. Après 5 années d’exercice, il décide de rejoindre le Centre de Formation Professionnelle Notarial (CFPN) de Montpellier et obtient, en 1993, le diplôme de notaire, complété par un diplôme d’Études Supérieures de Gestion de Patrimoine délivré par la faculté d’Auvergne.

En 1994, Me MARTIN s’inscrit au concours national de création d’études et y sera convoqué 5 ans plus tard. En 1999, ses bons résultats au concours lui permettent d’être éligible à la création d’une étude de notaire à Sète où il a exercé en qualité de notaire individuel durant 11 ans. En 2011, Me MARTIN retourne à Narbonne où il avait déjà exercé en qualité de collaborateur de 1989 à 1999.

Pour mener à bien cette mission, Me MARTIN compte « s’appuyer sur les fondamentaux pour faire évoluer la profession tout en assurant la sécurité juridique des justiciables. Il compte être soutenu pour ce faire par l’implication des membres de la chambre et de chacun des notaires de la compagnie de l’Aude. Les grands projets ne se réalisent jamais seul. »

Le Conseil régional des notaires adresse toutes ses félicitations au nouveau président de la Chambre départementale de l’Aude et tient à remercier Me Marie-Luce CABROLIER-LICHIERE, première femme notaire salarié à occuper cette fonction, pour ses services et son implication tout au long de cette période complexe.