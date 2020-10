Hérault - World Migratory Bird Day : Journée mondiale des oiseaux migrateurs

World Migratory Bird Day 2020 : Journée mondiale des oiseaux migrateurs

Les oiseaux connectent notre monde

En 2020, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs sensibilise à l’importance de conserver et de restaurer la connectivité écologique et l’intégrité des écosystèmes qui soutiennent les cycles naturels des oiseaux migrateurs.

Les oiseaux sont partout !

Les oiseaux sont présents dans les villes et les campagnes, dans les parcs et nos jardins, dans les forêts et les montagnes, dans les zones humides et le long des rivages. Ils relient tous ces habitats et ils nous connectent, nous rappelant notre propre lien avec la planète, l’environnement, la faune et notre lien avec les autres. Par leurs déplacements saisonniers, les oiseaux migrateurs nous rappellent également les cycles de la nature.

Respectons ces milieux fragiles nécessaire aux oiseaux migrateurs et arrêtons l'urbanisation à outrance.