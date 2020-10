Mende - Bon débarras : proposé par la compagnie belge Alula !

Après le grand succès de son spectacle d’ouverture Hurt me Tender de la compagnie CirkVOST avec son univers sensationnel et sensible, la saison culturelle continue avec un autre rendez-vous familial proposé par la compagnie belge Alula.

Une pièce à tiroirs qui célèbre nos enfances, celles de nos parents, de nos grands-parents, des parents de nos grands-parents... Une maison construite à la fin du XIXe siècle. Dans cette maison, un escalier. Et sous cet escalier, un débarras ! Le débarras ; l’espace le plus immuable et le moins influencé par les modes.

C’est cet espace que les neuf enfants de notre histoire vont s’approprier à tour de rôle ; à des époques différentes, de 1900 à nos jours. Transformé en poste d’observation, cache ou refuge une fois la porte refermée, ce débarras devient le témoin privilégié des traces laissées par les habitants qui se sont succédé dans cette maison.

Dans ce lieu, les histoires s’accumulent et se bousculent sans souci de chronologie ; au gré de l’imagination des enfants et de leurs jeux du moment. A travers ces fragments du quotidien, nous pouvons ainsi observer les modes, les mœurs et les langages propres à chaque époque mais aussi apercevoir, comme par un trou de serrure, les événements de la grande Histoire.

jeudi 15 octobre 18h30

04 66 94 00 23

ESPACE DES ANGES

60 min | dès 8 ans tarif : 6€ (tarif unique)

Spectacle co-accueilli par la Ville de Mende et La Ligue de l'Enseignement - Fédération Lozère