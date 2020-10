Cahors - Une rentrée prometteuse pour le Campus connecté de Cahors

Le Campus connecté de Cahors est un espace où les étudiants peuvent suivre un cursus universitaire sur mesure et à distance, près de chez eux, dans l'enseignement supérieur. Ces étudiants « connectés » bénéficient d'un accompagnement de proximité (individuel et collectif) réalisé par un tuteur issu de l’enseignement supérieur, en lien avec les responsables pédagogiques des universités délivrant la formation à distance.

La rentrée du Campus connecté a eu lieu lundi 28 septembre au centre universitaire Maurice-Faure de Cahors. En cette journée, les étudiants ont bénéficié d’une visite des locaux et d’un accueil par les différents partenaires : le tuteur, le rectorat, la région Occitanie, le Centre d’information et d’orientation, le syndicat mixte ouvert du campus universitaire cadurcien (SMOCUC) et le Grand Cahors.

Ces 13 étudiants sont, soit issus de la session de bacheliers de juin 2020, soit en reprise d’études. Ils proviennent très majoritairement du département du Lot mais aussi du Lot-etGaronne et vont suivre des formations dispensées par l’Université Jean-Jaurès de Toulouse, le CNED et même l’Université de Strasbourg, preuve que nombre de formations sont accessibles via ce dispositif. Pour cette session, les formations suivies par les étudiants sont : 6 BTS (diététique, commerce international, gestion des petites et moyennes entreprises, négociation et digitalisation de la relation client, support des actions managériales, systèmes numériques), 3 licences (psychologie, science du langage, sociologie) et un diplôme universitaire de développeur web.

Léa, étudiante en seconde année de BTS commerce international, fait sa deuxième rentrée au Campus connecté. Elle a choisi d’effectuer son BTS à distance depuis Cahors, via le CNED. Elle témoigne de « l’accompagnement qui [lui] permet de s’organiser beaucoup mieux dans son travail et de l’entraide entre les étudiants du fait de la mise à disposition d’un local » et de l’avantage « d’avoir économisé deux ans de logement en restant chez [ses] parents. »

Une belle année scolaire à tous ces étudiants !

Pour plus d’informations sur le Campus connecté de Cahors -

Olivier Darrieulat, tuteur - 06 27 73 47 19 - olivier.darrieulat@ac-toulouse.fr