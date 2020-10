Hérault - Partez à la découverte de notre patrimoine culinaire !

Partez à la découverte de notre patrimoine culinaire !

Le Département de l’Hérault s’associe à la 31ème édition de la Semaine du Goût qui aura lieu du lundi 12 au dimanche 18 octobre 2020. Elle est le rendez-vous incontournable des animations et initiatives autour de l’alimentation.

Agenda

Dans les collèges, les élèves mangent sainement, bio et local !

La réussite éducative des collégiens passe nécessairement par une alimentation saine et de qualité.

Manger à la cantine, c’est avoir accès à des menus variés et équilibrés sur la semaine, élaborés sous le contrôle de diététiciens.

Par son engagement dans une démarche de labellisation Ecocert, Le Département porte ainsi une attention particulière à l’éducation au goût par des aliments de saison issus de l’agriculture locale : 40 % des produits durables dont 25% de bio sont servis dans les assiettes des élèves.

Rencontre avec un producteur de fruits et légumes

RDV LE MERCREDI 14 OCTOBRE À 15H

Chez Jean-Pierre DUEZ

Mas Saint-Jean – Route de Tartugières à Lansargues

Au programme : présentation de la politique de restauration scolaire du Département (circuits-courts, produits durables, lutte contre le gaspillage alimentaire…), échanges avec le directeur de la coopérative, du producteur, d’un cuisinier d’une Unité de Production Culinaire, d’un parent d’élève membre du comité des usagers et du groupe de travail sur le gaspillage alimentaire.

Roul’contact aux fourneaux !

Roul’contact, épicerie sociale et solidaire itinérante implantée en Cœur d’Hérault organise l’événement « #meteoù ? » en direction des jeunes. L’objectif : partager un moment convivial autour de la fabrication d’une pizza.

RDV LE MERCREDI 14 OCTOBRE DE 10H À 14H À POUZOLS

RDV LE MERCREDI 15 OCTOBRE DE 16H À 20H À FONTES

Oenotour de l’Hérault : apprenez à déguster un vin

3 sens pour bien déguster un vin : la vue, l’odorat, le goût. Retrouvez les vidéos d’initiation de Thierry Boyer, sommelier-conseil

Aux Archives départementales, à Pierresvives, à Montpellier

Culture chez vous

En raison du contexte sanitaire, les ateliers habituellement proposés ne pouvant être programmés, l’offre en ligne prend le relai avec une programmation riche en idées en supports :

Vidéo de recettes

Retrouver chaque jour sur la page Facebook et sur le portail des vidéos de recettes traditionnelles extraites des fonds audiovisuels expliquées par des Héraultais passionnés qui partagent leurs secrets : le cabassol de Lodève, le biscotin de Bédarieux, la tielle de Sète, les anguilles à la matelote et le fricot de cèpes des Hauts Cantons.

Des vidéos qui témoignent d’une culture et de l’envie de partage de ces produits qui font aussi l’identité de notre département.

Des jeux

Cette semaine sera aussi l’occasion de découvrir les produits locaux au travers de petits jeux à faire en ligne. Pour s’amuser et se cultiver en devenant incollable sur les spécificités locales.

Souvenirs en podcast

Pour célébrer cette semaine les médiateurs sont partis à la rencontre de passionnés de cuisine ou de personnes ordinaires qui parlent d’un souvenir de cuisine et de toute l’émotion qui peut passer au travers de ses souvenirs. Une madeleine de Proust sonore qui invite à un voyage personnel dans sa mémoire culinaire.

Événement à venir

LA GRANDE EXPOSITION « JE MANGE DONC JE SUIS »

RDV DU 13 NOVEMBRE 2020 AU 6 MARS 2021

Exposition adaptée de l’exposition originale conçue par le musée de l’Homme, Muséum national d’histoire naturelle

Comment l’acte de se nourrir, vital et quotidien, façonne-t-il nos identités à travers des pratiques culturelles, des rituels et des interdits ? Quel rôle a joué l’alimentation dans notre évolution ? Quels sont les impacts environnementaux liés à la production de ressources pour nourrir l’humanité d’aujourd’hui et celle de demain ?