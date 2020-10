Gard - Les élus de Sud Rhône Environnement en visite au centre de stockage des déchets de Bellegarde

Les élus de Sud Rhône Environnement en visite au centre de stockage des déchets de Bellegarde

Vendredi 8 octobre 2020, à l'invitation de Jean-Marie FOURNIER, président de Sud Rhône Environnement, les élus membres du conseil syndical ont visité le site de stockage des déchets de Bellegarde SUEZ.

Ouvert en 1979, le site SUEZ de Bellegarde dispose de diverses activités pour le traitement des déchets dangereux et non-dangereux ainsi que la valorisation des terres polluées. Le site possède également une plateforme de compostage et un système de production d'énergie verte générée par la dégradation anaérobie des déchets non dangereux organiques.

Cette matinée a fait (re)découvrir le circuit d'une partie des déchets ménagers une fois collectés aux élus. Ces derniers n'ont pu que constater que les erreurs de tri étaient encore trop nombreuses au regard des déchets déposés par les prestataires de collecte. Plus que jamais, leurs efforts se porteront sur la sensibilisation et la communication des bons gestes de tri et de leurs enjeux.

« Ce genre de visite technique est indispensable pour bien débuter le mandat 2020-2026. Il est primordial que chacun d’entre nous prenne conscience du devenir de nos déchets une fois la collecte effectuée. Ne nous voilons pas la face, les ordures ménagères ne disparaissent pas une fois le bac de M. Tout le Monde vidé. Je suis satisfait de voir que mes collègues sont du même avis que moi à ce sujet. Sensibilisation et communication seront nos objectifs durant ce mandat » explique Jean-Marie FOURNIER, président de Sud Rhône Environnement.