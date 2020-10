Hérault - Hérault : 3ème édition de la journée régionale des portes ouvertes des ateliers d'artistes

Hérault : 3ème édition de la journée régionale des portes ouvertes des ateliers d'artistes

Afin de soutenir les artistes, la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée maintient l'organisation de la 3ème édition de la journée régionale des portes ouvertes des ateliers d'artistes. Elle se déroulera le dimanche 11 octobre dans les 13 départements du territoire.

Lors de cette 3ème édition de la journée régionale des portes ouvertes, plus de 390 artistes ouvriront leurs ateliers contre 275 en 2018 et 350 en 2019. Dans le département de l'Hérault, 109 artistes participeront à l'événement :

Adde Gérard, Agde

Alba Marie-Odile, St Guiraud

Amorsi Patrick, Le Poujol Sur Orb

Arbieu Christophe, Montpellier

Asto - Line Up Léo, Montpellier

Barrandon Karine, Sète

Barron Stéphan, Montpellier

Barriol Julien, Montpellier

Bazantay Sonia, Montpellier

Bickerton Tim, Béziers

Billet Valerie, Sète

Bingisser Gilles, Sète

Boitard Fabien, Aniane

Bonnerot Françoise, St Christol

Bonnet-Masimbert Claire, Lattes

Born Véronique, Sète

Bouët François, Montpellier

Bru Gérard, Pérols

Camen Olivier, Sérignan

Causse Guilhem, Montpellier

Cazilhac Gisèle, Montpellier

Chaton Enna, Sète

Chevalier Lise, Sète

Ciapp Pascale, Loupian

Côme Lili, Colombières Sur Orb

Couronne Christian, Balaruc Les Bains

Cros Aimie, Bedarieux

Daemmrich Elke, Alignan Du Vent

Daireaux François, Sète

De Valicourt Flore, Clermont L'Hérault

Degas Jean-Pierre, Sète

Despres Alain St Etienne De Gourgas

Deydier Marie Thérèse, St Mathieu De Treviers

Doblas-Coutaud Isabelle, Saturargues

Ducrot-Kruse Annick Et Charly, St Guiraud

Dugrip Sarah, Sète

Dumont Didier-Louis, Bedarieux

Durand Nicolas, Sète

Durand-Boguet Jean-Claude, Sète

Enaer Adrien, Montpellier

Fabre Rose Lyne, Mauguio

Fantozzi Élisa, Sète

Follana Victorine, Balaruc Les Bains

Francois Jean Jacques, Sète

Gaignard Clara, Sète

Gatimel Cindy, Montpellier

Géan Claude, Sète

Gelly Michel, Béziers

Gfeller Catherine, Montpellier

Haggiag Nathalie, Sète

Hatt Cyril, St Jean De La Blaquiere

Hauser-Pellerin Anna, Castelnau De Guers

Heins Rosario, Pérols

Jacucha Michel, Maraussan

Jaumaud Anne-Marie, Sète

Kouchian Stephane, Montpellier

Lacombe Estelle, Sussargues

Lafitte Jean Michel, Minerve

Laurent Florence, Sussargues

Laussedat Lionel, Sérignan

Le Junter Jean-Noël , St Gely Du Fesc

Le Maguer Sandrine, Sète

Lesschaeve Frédérique, Sète

Line Up Asto, Montpellier

Luttenbacher Géraldine, Agde

Mahi, Montpellier

Mahieu Bertrand, Sète

Mangin Lyne, Agde

Marro Gislaine, Balaruc Les Bains

Martin Monique, Sète

Matthews Linda Helen, Autignac

Maurel Cécile, Lunel

Melis Sylvie, Sérignan

Minuzzi Marianne, Sète

Muche Muriel Chevènement, Montpellier

Notley Vanessa, Sète

Ossikian Madeleine, Pézenas

Ostyn Katelyne, St Clément De Rivière

Pagny Corine, Agde

Pannier Luis, Montpellier

Paubert Morgane, Sète

Peron Séverine, Sète

Péron Christophe, Sète

Peytavi Pierryl, Lattes

Piron Isabelle, Sète

Pitre David, Florensac

Rawlinson Lucy, Mons

Rocca Robert, St Mathieu De Treviers

Roux Claude, Seite

Rozenblat Tatiana, Capestang

Salah Éléna, Sète

Salvaing Aurélie, Pérols

Savolainen Carita, Roquebrun

Secretan Olivier, Montpellier

Silva Hilkka, St Jean de Fos

Schubert Lechner Petra, Colombières Sur Orb

Simon Sébastien, Lunel

Tizien Corinne, Montpellier

Thevenin Ma, Palavas Les Flots

Thiriet Sarah, Villeneuve Les Maguelone

Vangell Agnès, Bedarieux

Velazquez Silvia, St Guiraud

Weising Christina, St Gely Du Fesc

Wittendal Carolyn, Sète

Yang Arthur, St Mathieu De Treviers

« Dans le contexte sans précédent que la filière culturelle connaît aujourd'hui, il m'a paru important de maintenir l'organisation de cette journée afin d'apporter tout mon soutien aux artistes régionaux. Je compte sur les artistes et le public pour respecter tous les gestes sanitaires et les mesures de distance pour éviter tous les risques. Ce sera l'occasion de promouvoir les talents de nos territoires, auprès du public et des galeristes ou professionnels susceptibles de leur proposer des expositions. C'est enfin une possibilité pour chacun de découvrir le métier d'artiste-auteur parfois méconnu du public. Il est essentiel de faire connaître le chemin qu'ils empruntent pour faire naître leurs œuvres. Cette journée régionale offre de les mettre en lumière. Nous espérons que ces rencontres inciteront les amateurs et les collectionneurs à soutenir les artistes de notre région en acquérant des œuvres. » a déclaré Carole Delga.

Dans l'Hérault, Nicolas Durand ouvre ses portes. Nicolas Durand est un artiste vivant et travaillant à Sète. Dans l'ancien chai Saint-Raphaël reconverti en ateliers de création, l'artiste ouvre son espace de travail où sa pratique se nourrit directement de son expérience dans le secteur du bâtiment. La question du matériau est au cœur de son travail de sculpteur. D'autres médiums se sont progressivement insinués dans sa pratique comme la photographie, la vidéo, ou le film d'animation.

La Région Occitanie soutient l'art contemporain

La Région Occitanie mobilise chaque année 96M € en faveur de la culture et du patrimoine. Elle accompagne tous les secteurs artistiques et culturels : spectacle vivant, arts visuels, industries créatives et culturelles, patrimoine, langues et cultures régionales. Son action vise à renforcer l'égalité entre les citoyens et les territoires. En parallèle, la Région Occitanie gère deux lieux incontournables de l'art contemporain : le Centre Régional d'art Contemporain (CRAC) à Sète ainsi que le Musée Régional d'Art Contemporain (MRAC) à Sérignan. Elle s'est également affirmée comme membre fondateur de plusieurs établissements de renom comme le Musée Cérès Franco à Montolieu. Par ailleurs, la Région soutient la création grâce au Prix Occitanie-Médicis ayant pour objectif de découvrir, promouvoir et soutenir les talents émergents d'Occitanie sur la scène internationale. Le lauréat du concours bénéficie d'une résidence de trois mois à la Villa Médicis, d'un prix de la Région Occitanie de 6 000 € et de la prise en charge par la Région Occitanie de son hébergement à l'Académie de France à Rome - Villa Médicis.