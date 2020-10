LANCEMENT DU RECENSEMENT AGRICOLE EN OCCITANIE

L’édition 2020 du recensement agricole, organisée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, débute ce mois-ci.

81 607 agriculteurs sont concernés en région Occitanie.

D’octobre 2020 à avril 2021, toutes les exploitations de France métropolitaine et des départements d’outre-mer sont concernées par le recensement agricole. Cette opération, organisée tous les 10 ans simultanément dans tous les pays d’Europe, vise à collecter de façon exhaustive un nombre très important de données sur l’agriculture et ses exploitants.

Ces données serviront aussi bien aux chercheurs pour nourrir leurs travaux qu’aux décideurs dans la conduite des politiques agricoles en éclairant l’ensemble des acteurs sur des enjeux importants.

L’édition 2010 a par exemple permis de tirer plusieurs enseignements sur l’agriculture en Occitanie :

le ralentissement de la baisse des exploitations agricoles en Occitanie par rapport aux décennies précédentes ;

l’agrandissement et la concentration des exploitations

la spécialisation des exploitations

Une grande partie des exploitants pourra directement répondre au questionnaire via internet, de manière totalement sécurisée. Certains exploitants recevront la visite d’un enquêteur et seront amenés à répondre, en plus du questionnaire de base, à des questions plus approfondies portant sur certaines thématiques.

Les premiers résultats du RA 2020 seront rendus publics à partir de la fin de l’année 2021, sur le site Agreste, afin que tous les acteurs du monde agricole ainsi que le grand public puissent mieux connaître l'agriculture française dans sa diversité (de filière, de territoire, d'organisation, etc).

Le recensement agricole c’est simple et rapide.

Pour plus d’information, rendez-vous sur https://agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2020