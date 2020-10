Toulouse - KA/NOA, marque slow wear masculine, choisit Toulouse pour sa première implantation à l'international

KA/NOA, enseigne familiale suisse de mode masculine, 100% Made in Italy, fondée en 2017, implante sa première boutique à l’international en France, à Toulouse. Cette dernière, ouverte depuis le 28 septembre dernier, se situe dans le quartier de la place Saint-Etienne, 3 rue Boulbonne, en plein cœur historique de la ville rose.

Plus qu’une marque, une philosophie de vie

La marque KA/NOA est née d’un rêve, celui de son fondateur, Bruno Grande, né dans le Piémont et fils d’un couturier par passion. Avec son épouse Valérie, ils créent en 2017 KA/NOA, du nom de leurs enfants Kaia et Noah : un vestiaire masculin simple, élégant, confortable et pratique, composé de pièces intemporelles exclusivement fabriquées en Italie, à partir de matières premières locales. Une réponse personnelle à la nature éphémère de la mode et aux tendances superficielles du monde d'aujourd'hui. Une collection où toutes les pièces se marient les unes avec les autres, pour permettre à l’homme pressé de faire sa valise en 5 minutes. Fini le casse-tête : quelques pièces de la plus casual à la plus élégante lui permettent de traverser un programme de quelques jours en toute élégance !

« Un ami m’a fait découvrir la marque et je me suis totalement reconnu dans la philosophie de son fondateur, dans cette volonté de ralentir la mode FAST FASHION, de prendre son temps, dans cette prise de conscience d’un mode de vie plus responsable. C’est un visionnaire ! Regardez, aujourd’hui, de plus en plus de marques ralentissent le nombre de leurs collections » précise Laurent-Xavier Chamelot, premier associé franchisé de la marque.

Ce dernier décide alors de rencontrer Bruno Grande et lui propose d’implanter la marque dans la ville rose. La rencontre « matche ». Les deux hommes se retrouvent dans leur approche de la mode, dans leur souhait de proposer aux hommes une nouvelle façon de s’habiller. Le choix de Toulouse a séduit Bruno Grande : « Le choix de Toulouse n’est pas anodin. C’est aujourd’hui la capitale de l’Occitanie, une macro- région qui s’étend jusqu’à ma terre natale, le Piémont. La province de Cuneo est le berceau de la culture occitane, et m’a inspiré depuis le début de KA/NOA : le logo d’abord, dérivé de la croix occitane, puis le nom de chaque vêtement, qui s’inspirent de sons occitans. C’est donc un petit bout de ma terre natale qui arrive aujourd’hui dans la ville rose, une ville qui, par sa culture, son mode de vie, son architecture...me fait penser à l’Italie ».

« Il est essentiel de revenir à une culture des produits et à une recherche constante de qualité. L’homme n’utilise que 30% de son vestiaire ! Alors proposons-lui un dressing intemporel, basé sur l’essentiel et les valeurs d’un savoir-faire 100% italien. Aujourd’hui encore plus qu’hier, il est important d’acheter moins mais d’acheter mieux, et durable, de revenir à des circuits courts pour notre avenir » ajoutent Bruno Grande et Laurent-Xavier Chamelot.

Un vestiaire 100% Made in Italy, du fil à l'étiquette

Lassés de voir le label officiel « Made in Italy » bafoué par de multiples opérations menées hors des frontières de la péninsule, KA/NOA et ses fournisseurs, les meilleurs dans leur domaine, revendiquent fièrement une approche « 100% Made in Italy », du fil à l’étiquette. Pas une opération, pas un tissu, pas un bouton n’est pas fabriqué en Italie. Un savoir-faire qu’il faut protéger et perpétuer à tout prix.

« Avec les vêtements KA/NOA, l’homme toulousain retrouve tout ce qui fait le luxe discret italien : de belles matières, des coupes étudiées. Il va trouver dans la boutique la bonne veste, la bonne chemise, le bon pantalon, le bon pull... Toutes les pièces essentielles à son vestiaire, au juste prix » précise Laurent-Xavier.

Ces vêtements imaginés et confectionnés par l’homme pour l’homme s’adressent à tous les hommes de tous les âges recherchant la sobriété et l’élégance. Des hommes qui ont le désir d’acheter moins mais mieux, de consommer durablement, de choisir un mode de vie plus responsable.

KA/NOA c’est l’envie de ralentir pour saisir l'essentiel !

Pour Bruno Grande, fondateur et Président de KA/NOA : « Je suis ravi que cette aventure familiale se poursuive aujourd’hui à Toulouse, lieu symbolique pour KA/NOA. L’expérience et la personnalité de Laurent ont fini de nous convaincre, et nous sommes ravis de pouvoir partager cette passion avec les toulousains. »

KA/NOA en quelques chiffres

• Septembre 2017, ouverture de la première boutique à Lausanne

• 4 boutiques en Suisse (Lausanne - Crans- Montana - Zurich - Genève)

• 1 boutique à Toulouse (première franchise monde)

www.kanoaitalia.com