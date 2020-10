Albi - Albi retenue pour être Centre de Préparation aux JO de «PARIS 2024»

Albi retenue pour être Centre de Préparation aux JO de «PARIS 2024»

« PARIS 2024 » s'est engagé à ce que les Jeux Olympiques et Paralympique de Paris soient ceux de toute la France.

Grâce au label «Terre de jeux 2024» tous les territoires qui le souhaitent peuvent prendre part à l'aventure olympique et paralympique.

Les collectivités labellisées «Terre de Jeux 2024» ont également eu l’opportunité de candidater afin que leurs équipements sportifs puissent accueillir des délégations olympiques et paralympiques du monde entier.

La Ville d'Albi, suite au label Albi «Terre de Jeux 2024» obtenu en 2019, s'est positionnée et a candidaté pour être Centre de Préparation aux Jeux et accueillir des délégations internationales à la recherche de lieux d’entraînement appropriés à leurs sports et disciplines.

Les 6 dossiers présentés par la Ville d'Albi ont reçu un avis favorable de « PARIS 2024 » qui a été chargé par le Comité International Olympique et le Comité International Paralympique de sélectionner les centres de préparation, afin de les proposer aux délégations sportives internationales de l'été 2021 à l'été 2024 :

Athlétisme Olympique au Stadium municipal

Athlétisme Paralympique au Stadium municipal

Volleyball au Cosec

Rugby à 7 au Stadium municipal

Handball au Cosec

Football au Stadium municipal.

Ces sites albigeois figureront dans le catalogue des Centres de Préparation qui sera proposé aux délégations internationales au début de l'année 2021 .