Occitanie - Aidez-nous à soigner les oiseaux marins en détresse, votez pour notre projet !

Aidez-nous à soigner les oiseaux marins en détresse, votez pour notre projet!

Nos infrastructures sont mal adaptées pour accueillir Fous de Bassan, Pingouins torda, plongeons, sternes, mouettes, goélands,...

Une région de près de 6000000 d'habitants avec 220km de littoral ne peut se satisfaire de n'avoir que quelques bassines et piscines pour enfants pour les prendre en charge, surtout en cas de tempêtes ou pollutions aux hydrocarbures

En quelques clics, votez pour notre proposition d'investissement au budget participatif de La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :

Voter ici

Description résumée de la solution

Avec 215km de rivage notre région abrite une biodiversité marine remarquable comprenant une grande diversité d'oiseaux du littoral ou pélagiques qui s'y reproduisent, le fréquente en hivernage ou, de passage, en site d'alimentation.

La LPO Occitanie (Ligue pour la Protection des Oiseaux) a besoin de nouveaux équipements adaptés (volières et basins) pour prendre en charge dans de bonnes conditions les oiseaux du milieu marin en détresse (pollutions aux hydrocarbures, enchevêtrement dans des filets, affaiblissement lors de tempêtes,...) au sein de son Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage et souhaite développer la connaissance sur ces espèces fragiles et peu connues du grand public (formations, dépliants et exposition).