Occitanie - Des Racines et des Ailes, fidèle à la destination Occitanie Sud de France

Des Racines et des Ailes, fidèle à la destination Occitanie Sud de France

« Des Racines et des Ailes », l’une des émissions cultes de la chaîne France 3, a posé à nouveau ses caméras en Occitanie, en magnifiant, cette fois-ci, ses terroirs d’exception. La diffusion est prévue le mercredi 7 octobre en première partie de soirée.

Ce numéro spécial « Occitanie » de 118 minutes, présenté par Carole Gaessler, est un inédit de la collection « terroirs d’excellence ». On y suivra le quotidien de personnages forts et attachants[1] qui incarnent le dynamisme de la région et l’attachement de ses habitants à leur patrimoine. Artisans d’art, producteurs bio, restaurateurs du patrimoine, photographes, ils se battent pour faire vivre leur territoire, protéger et relancer des savoir-faire d’exception, et, entre tradition et modernité, contribuent à perpétuer la qualité.

Visionnée par 2 à 4 millions de téléspectateurs en moyenne et trustant régulièrement les plus hautes marches du podium en terme d’audimat, Des Racines et des Ailes a déjà tourné 4 émissions en Occitanie au cours des deux dernières années.

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) entretient, tout au long des années, de précieux partenariats avec les plus grandes sociétés de productions françaises de documentaires et tout particulièrement avec celles de l’émission Des Racines et des Ailes. Outre son aide matérielle (co-financement de l’hébergement des équipes de tournages), le CRTL contribue au choix des sujets retenus en fonction des thématiques souhaitées par les réalisateurs. En 2020, le CRTL a choisi d’être partenaire de cette émission dans le cadre de sa campagne de communication nationale[2].

[1] Entre l’Aude et l’Ariège, Paul Paulo, photographie les châteaux cathares. Dans l’Hérault, Dominique Vermorel restaure le fort Brescou, l’unique île d’Occitanie. A Millau, capitale française de la ganterie, la famille Fabre perpétue cette tradition depuis 4 générations. Sur l’étang de Thau (Hérault), la famille Tarbouriech, ostréiculteurs de renom, a mis en place un système pour créer des marées solaires pour sublimer leur huitres. En Aveyron, sur les plateaux de l’Aubrac, Sébastien Bras (élu meilleur chef du monde) nous accueille dans ses cuisines. Dans l’Aude, le père Louis Marie nous ouvre les portes de l’Abbaye Sainte Marie de Lagrasse, qu’il restaure avec passion.



[2] Le sponsoring de l’émission Des Racines et des Ailes se traduit en 2020 par la diffusion sur les chaînes France 3 / TV5 Monde / Voyage (ainsi que sur leurs sites web et le facebook de France TV ) de billboards de 12 secondes en pré et post-générique et de bandes annonces de 6 secondes. Entre février et novembre 2020, ce sont ainsi 20 prime-times qui ont été couverts par une réclame publicitaire valorisant la destination Occitanie Sud de France (15 vidéos des Grands Sites d’Occitanie et 5 vidéos génériques sur la Région).