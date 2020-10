Occitanie - La Convention citoyenne pour l'Occitanie remet ses propositions à Carole Delga

La Convention citoyenne pour l'Occitanie remet ses propositions à Carole Delga

A l'occasion de la session de clôture de la Convention citoyenne organisée ce jour à Carcassonne, la présidente de Région Carole Delga est venue à la rencontre des 100 membres de la Convention qui lui ont remis leurs propositions, issues de 7 jours de travaux réalisés du 10 septembre à aujourd'hui.

« Je suis particulièrement heureuse de me retrouver ici aujourd'hui au milieu des membres de cette Convention citoyenne pour l'Occitanie.

C'est avec un réel sentiment de fierté que j'ai reçu leurs propositions, fruit d'un travail et d'un engagement collectif que je tiens une nouvelle fois à saluer, car il n'est pas anodin. Ces jours passés à travailler collectivement pour l'avenir de notre région l'ont été au dépend de leur vie professionnelle, familiale et personnelle, au service de l'intérêt général. Et pour cela je les remercie.

Cette Convention est unique. Aucune autre Région en France ne l'a imaginée. Elle découle d'une volonté forte, concrétisée depuis 4 ans par la multiplication des concertations et budgets participatifs : celle de la confiance accordée à l'intelligence collective dans la construction de nos politiques régionales.

Le temps des prises de décisions verticales est révolu. Nous le voyons bien, les citoyens prennent chaque jour davantage leur place dans les débats de fond qui font avancer notre société. A travers cette Convention, nous avons souhaité leur donner un moyen d'expression et de concrétisation de leurs aspirations.

Il est hors de question de créer de la désillusion en lançant une telle démarche d'intelligence collective qui ne serait pas suivie d'effet. C'est un modèle que je ne veux pas suivre. J'annoncerai le 7 octobre prochain les moyens mis en œuvre par la Région pour donner toute leur place aux propositions qui viennent de m'être remises, à travers notamment le lancement d'une votation citoyenne régionale dès le 16 octobre prochain. », a déclaré Carole Delga à l'issue de cette rencontre.

Save the date : conférence de presse Convention citoyenne mercredi 7 octobre en visio et en présentiel depuis Toulouse

Carole Delga, aux côtés des membres et représentants de la Convention citoyenne pour l'Occitanie, animera mercredi 7 octobre prochain une conférence de presse depuis l'Hôtel de Région de Toulouse, pour présenter les propositions imaginées par les membres de la Convention. Elle détaillera également à cette occasion les modalités de mise en œuvre de la votation citoyenne régionale qui sera lancée dès le 16 octobre prochain.