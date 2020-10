Hérault - Loupian (34) - Journée Portes Ouvertes avec Bruno Mercet et Pascale Ciapp, artistes d'Occitanie

Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes des atelier d'artistes d'Occitanie, L'espace o25rjj Chez Pascale Ciapp & Thomas Andro 25 Rue Jean Jaurès - Loupian (34), atelier/résidence partagés, ouvrira ses portes

Dimanche 11 octobre 2020 | non-stop de 10h à 17h30

Bruno MERCET montrera des collages, des dessins...

Pascale CIAPP montrera des objets performatifs, de la documentation ainsi que "EXPOSITIONS" sa dernière vidéo-performance en triptyque qui sera diffusée en boucle

Si Pascale Ciapp et Bruno Mercet ont un point commun, c'est celui de pratiquer individuellement l'art de la performance mais à cette occasion,

-> Toutes les heures, de 10h30 à 17h30, CIAPP/MERCET feront de courtes actions spontanées en binôme d’une durée entre 5 et 10 minutes

L’Espace o25rjj

créé en 2006 est l'atelier/résidence de Pascale Ciapp, un espace d’art contemporain qui reprend le concept de ses recherches sur les questionnements des frontières entre le public et l'intime. Complètement intégré dans son habitation, l’atelier de travail est réparti sur plusieurs niveaux plus ou moins poreux. Le rez-de chaussée est un espace partagé entre artistes et public. Pascale Ciapp y invite régulièrement des artistes à présenter leurs travaux, organise des événements d'art action, d'art sonore, des expositions, des sorties de résidences, etc. Le 1er étage est un espace où elle cohabite ponctuellement avec les artistes invités à résider pour de la recherche, création et/production. Le 2ème étage est privé.