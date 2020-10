Montpellier - Entreprises et développement durable : la matinée Booster For Good de la JCE de Montpellier

Le 12 octobre 2020, la Jeune Chambre Économique de Montpellier accueillera des membres de son réseau (chefs d’entreprises, élus, responsables associatifs) pour une matinée de réflexions et d’échanges sur la place du développement durable dans la stratégie des entreprises locales. Étape montpelliéraine du projet national Booster For Good, ce rendez-vous sera l’occasion de révéler les résultats locaux de l’enquête menée par la Jeune Chambre Économique Française auprès des entrepreneurs sur leur implication en matière de développement durable et leur capacité à transformer la crise liée au Covid-19 en opportunité.

Lundi 12 octobre prochain, de 9h00 à 12h30 à l’EPF Montpellier, la Jeune Chambre Economique de Montpellier mobilise des responsables économiques sur la relation au développement durable des entreprises héraultaises. La matinée s’ouvrira avec une keynote de Coralie Dubost, députée LREM de la 3e circonscription de l’Hérault, sur la Loi Pacte et les entreprises à mission. Jean-Christophe Estoudre, président de Smaaart by Sofigroupe, partagera ensuite l’aventure de cette entreprise 100% héraultaise spécialisée dans le reconditionnement de smartphones 100% français et responsables.

Des ateliers proposeront de nouveaux modèles créateurs de valeurs, alliant davantage développements économique et durable. Cécile Crochette, chef de projet Smaaart collecte, animera “L’expérience SMAAART : smartphones, électronique et numérique plus durable”. Klara Steigel, fondatrice de Consalteco, interviendra sur la connaissance des marchés bios agro-alimentaires et cosmétiques en Europe. Tom Lecrosnier et Thomas Guyon, fondateurs de Greenkit, livreront aux participants quatre engagements environnementaux à prendre dès demain en entreprise.

Plus de 120 entreprises locales ont répondu à l’enquête Booster For Good

Lors du networking qui clôturera l’événement, la JCE de Montpellier révélera les résultats de l’enquête qu’elle a menée auprès des entreprises locales du 15 mai au 31 juillet 2020. Portée au niveau national par la Jeune Chambre Economique Française (JCEF), en collaboration avec le Pôle Eco-conception, cette enquête visait à mettre en lumière les opportunités révélées par la crise liée à l’épidémie de Covid-19, afin de proposer de nouveaux modèles créateurs de valeur, alliant davantage développements économique et durable. « Cette enquête a été possible grâce au soutien de partenaires locaux tels que la CMPE34 et le MEDEF, précise Andreea Acxinte, présidente de la JCEM. 139 entreprises ont répondu à l’appel. »

À propos de Booster For Good

Booster For Good est le label de la Jeune Chambre Economique Française pour favoriser l’entrepreneuriat à impact positif. Lors du tour de France 2020, dans 20 Jeunes Chambres Économiques locales, des meet-up sont organisés pour échanger sur le thème national : Optimisons nos ressources pour allier développement économique et durable.

« La propagation soudaine et rapide du coronavirus a provoqué une crise mondiale sans précédent qui met en évidence les limites de nos modèles de sociétés. Dans un monde où les écosystèmes sont inter-liés, il est légitime de nous interroger sur l’impact de cette crise autant sur le plan social, économique qu’environnemental. Il y aura sans nul doute un avant et un après Covid-19 autant dans nos modes de vie, de production que de consommation. »