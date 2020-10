Cap d'Agde - Votez pour le projet du Sea Explorer : Une école de la mer !

ÉCOLE DE LA MER ITINÉRANTE EN OCCITANIE

Vous habitez en Occitanie, vous avez déjà navigué sur le Sea Explorer, vous appréciez notre travail sur l'éducation, la préservation du grand dauphin du golfe du Lion.

Nous avons besoin de vous, s'il vous plait prenez quelques minutes pour voter pour nous.

Ce n'est pas très long, se connecter sur le lien ci dessous, entrez vos coordonnées et choisir entre autres notre projet " d'école de la mer itinérante en Occitanie ", avec achat de matériel pédagogique et accès handicapé à bord.

Nous ne sommes pas très loin de pouvoir obtenir une part du budget nécessaire cela dépendra du nombre de votes. Merci.

Pour voter cliquez sur le lien ici

Description résumée de la solution

La Mer pour tous sur le catamaran Sea Explorer construit par les membres de l’Association.

Formations participatives et solidaires pour découvrir, observer, étudier la biodiversité et ses ambassadeurs, les grands dauphins, afin de repenser notre relation au monde vivant et sauvage, de nous reconnecter avec notre « terre marine » aujourd’hui menacée alors qu‘elle nous offre la vie. La solution proposée comprend l’aménagement intégral d’une salle pédagogique de 60 m2 fermée et isolée sur le pont central du bateau venant compléter les 250 m2 dédiés aux ateliers-ressource déjà présents, l’acquisition de matériel d’expérimentation scientifique, l’achat d’outils et supports pédagogiques inspirés et issus de la pédagogie Montessori, ainsi qu’un aménagement spécifique permettant d’embarquer les personnes à mobilité réduite.

Une innovation sociétale pour permettre au plus grand nombre un accès à la connaissance, au vécu et à l’expérience de la Mer ainsi qu’à l’apprentissage de la voile et de la navigation.

Type du porteur de la solution

Citoyens regroupés en association

Si vous êtes citoyens regroupés en collectif sans structure juridique particulière ou en association, précisez (nom ou autre,...)

TERRE MARINE

Le coût estimé pour la réalisation de votre solution

55 891 €

Descriptif des dépenses

Ce catamaran a été construit selon un modèle d’économie circulaire pendant cinq années. Il a été étudié pour être un démonstrateur de simplicité, de gestion des ressources limitées en accord avec notre environnement. Subventionnée en partie par la région Occitanie et principalement par des financements bancaires.

Montant demandé à la Région

29 997 €

Autres sources de financement envisagées

fonds propres: 25 891 €