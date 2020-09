Occitanie - Renforcement des mesures pour lutter contre le Covid-19 en Occitanie

En Occitanie, la circulation du virus est particulièrement active. Plusieurs communes dépassent très fortement le seuil d’alerte de 100 sur 100 000 personnes testées positives au Covid-19 durant les sept derniers jours. La situation exige que nous prenions « des mesures complémentaires ».

Une nouvelle classification des départements et métropoles en fonction de l'intensité de l'épidémie : chaque territoire est classé en vigilance, en alerte, en alerte renforcée ou en alerte maximale.

En Occitanie, hormis le Lot (en vigilance), tous les autres départements de la région sont désormais en zone d’alerte. Les métropoles de Toulouse et Montpellier sont classées parmi les onze métropoles en zone d’alerte renforcée, où le virus circule très fortement.

Le classement de chaque territoire est fondé sur 3 indicateurs-clés :

Le taux d’incidence qui mesure le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine, et est un reflet de l’intensité de la circulation du virus sur un territoire donné

Le taux d’incidence pour les personnes de plus de 65 ans, qui mesure le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine dans un territoire, et est un reflet de l’intensité de la circulation dans cette population à risque, dont on sait qu’elle est plus touchée par les formes graves de la maladie

Enfin la part des patients COVID dans les réanimations (nombre de patients CoVid+/nombre totaux de lits occupés), qui reflète l’impact de l’épidémie sur notre système de santé.

Cet indicateur est essentiel mais il est tardif, et nous devons tout faire pour que le nombre de patients Covid en réanimation ne progresse pas trop, en prenant des décisions le plus tôt possible.