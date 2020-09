Béziers - Un Maestro au Théâtre : Juan Bautista et son livre !

Malgré la pluie, le froid et le virus, beaucoup d'aficionadas et aficionados se sont retrouvés au Théâtre de Béziers, samedi soir 26 septembre pour accueillir et écouter le Maestro Juan Bautista - Jean-Baptiste Jalabert - interrogé par le revistero Paul Hermé pour la parution de son livre "Juan Bautista, par lui même", ceci en présence de Marion Mazauric, directrice des éditions "Au diable vauvert", et par ailleurs aficionada, practica, alguazil...

Il appartenait à l'organisateur Bernard Mula, président du Club taurin l'Aficion d'ouvrir la soirée, non pas au Foyer des artistes comme prévu, mais du fait du nombre de présents, dans la salle elle même du théâtre. Il tenait naturellement à remercier le Maestro pour sa présence, mais aussi annoncer qu'une adhérente de son club, Inca San Nicolas-Virgoarte faisait partie des douze lauréats du Prix Hemingway 2020...

Robert Ménard, maire de Béziers, exprimait sa satisfaction de saluer chaleureusement Juan Bautista, faisant pour lui partie des hommes courageux et déterminés car osant se mettent devant le Toro de combat. Ces hommes méritent respect.

Juan Bautista, nous conta l'histoire de la confection du livre sans trop effleuré son contenu. Un ouvrage réalisé avec l'aide du journaliste espagnol Iñigo Crespo Llanos, ensuite traduit par Antoine Martin ; chose étonnante car en général pour un français on traduit de la langue de Molière à la langue de Cervantés. Un livre fruit d'une très longue réflexion, rempli d'une multitude d'anecdotes, de moments de vérité...

« J’ignore si mon histoire découle d’une fascination pour la tauromachie ou si elle relève de la simple et logique influence de ce que je vivais chez moi au quotidien. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Mais si on me demandait quels sont mes premiers souvenirs, j’évoquerais ceux d’un enfant en train de toréer avec une serviette, en tout moment et en tout lieu. »

Marion Mazauric rappela le but de sa maison d'édition : ouvrir les portes à des œuvres et auteurs méconnus ou oubliés dans tous les domaines de la littérature, de l'image... avec une branche consacrée à la tauromachie avec notamment le prix Hemingway. Pour Marion Mazauric, la Tauromachie est un bien totalement culturel. Nombreux sont les artistes au sens large du mot que la tauromachie n’a pas laissé indifférents. Elle indiquait le succès du livre sorti durant la pandémie, succès nécessitant un second tirage...

Puis Bernard Mula entouré du bureau de l'Aficion, remettait un trophée à Juan Bautista en présence de son épouse et de leurs deux enfants, enet invitait les présidents des clubs taurins présents à les rejoindre sur la scène du théâtre.

Avant de terminer la soirée avec le Maestro à la Pata Negra, la cinquantaine de livres apportée par la librairie Clareton des Sources fût immédiatement épuisée laissant nombre de personnes sur leur faim. Qu'elles se rassurent l'ouvrage pourra être commandé à cette librairie... (ouvrage bilingue)