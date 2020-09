Occitanie - Mardi 29 septembre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

En Occitanie comme au niveau national, le virus circule activement.

Cette dynamique épidémique atteint de plus en plus les personnes âgées, dont on sait qu’elles sont plus vulnérables.

L’impact de ces contaminations est bien réel depuis quelques semaines dans notre région. On observe notamment une augmentation du nombre de signalements de cas de COVID19 en EHPAD

Actuellement, 45 foyers épidémiques (clusters) sont en cours d’investigation dans des EHPAD en Occitanie.

C’est une part importante des 168 clusters en cours dans notre région. C’est aussi actuellement près de 20% des clusters signalés dans des EHPAD au plan national. Pour prévenir l’entrée du virus dans ces EHPAD, des mesures de protection sont renforcées partout dans ces établissements. Cette vigilance est d’abord celle de tous les professionnels qui assurent au quotidien la prise en charge des personnes âgées. C’est aussi une nécessité absolue pour les familles : les conditions de visite sont adaptées pour limiter les risques de contamination, en veillant à éviter au maximum l’isolement de nos ainés. Ces mesures de protection sont réévaluées régulièrement en fonction du contexte épidémique et de la situation de chaque établissement.

Au 29/09/2020 : 393 hospitalisations en cours (+44) dont 121 en réanimation (+23) 592 décès à l’hôpital (+11)

Les chiffres dans l'Hérault : l'évolution

4 août : hospitalisations en cours 4 / dont en réanimation 0

7 août : hospitalisations en cours 3 / dont en réanimation 0

11 août : hospitalisations en cours 10 / dont en réanimation 1

14 août : hospitalisations en cours 9 / dont en réanimation 1

18 août : hospitalisations en cours 11 / dont en réanimation 0

21 août : hospitalisations en cours 22 / dont en réanimation 5

25 août : hospitalisations en cours 19 / dont en réanimation 4

28 août : hospitalisations en cours 35 / dont en réanimation 7

1 septembre : hospitalisations en cours 46 / dont en réanimation 9

4 septembre : hospitalisations en cours 52 / dont en réanimation 11

8 septembre : hospitalisations en cours 70 / dont en réanimation 17

11 septembre : hospitalisations en cours 70 / dont en réanimation 19

15 septembre : hospitalisations en cours 87 / dont en réanimation 18

18 septembre : hospitalisations en cours 89 / dont en réanimation 22

22 septembre : hospitalisations en cours 82 / dont en réanimation 27

25 septembre : hospitalisations en cours 95 / dont en réanimation 28

29 septembre : hospitalisations en cours 88 / dont en réanimation 29

Prochain bulletin d'information coronavirus en Occitanie : vendredi 2 octobre.