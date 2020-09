Pyrénées-Orientales - La 5° édition des Vendémiaires Insoumises et Citoyennes à Ille-sur-Têt

Des groupes d’action de La France Insoumise de l’ensemble du département organisent les Vendémiaires Insoumises et Citoyennes des Pyrénées-Orientales. Cette cinquième édition se déroulera samedi 10 octobre à Ille-sur-Têt, salle des Fêtes (Place de la République ou place du marché), à partir de 13 heures 30 et jusqu’à 20 heures.

Ces cinquièmes Vendémiaires Insoumises et Citoyennes prendront la forme d’un séminaire de travail en vue de la préparation des prochaines élections départementales et régionales de mars 2021. Les débats politiques s’articuleront entre séances en plénières et réflexions en ateliers pour se clôturer par une synthèse.

Pour l’équipe d’animation des Vendémiaires Insoumises et Citoyennes, Francis DASPE

Tél: 06 07 34 33 81