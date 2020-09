Toulouse - Le point sur les mesures en vigueur à Toulouse pour lutter contre la COVID19

Les rassemblements sont-ils autorisés ?

Sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Les rassemblements à caractère festif ou familial dans les établissements recevant du public sont interdits.

Qu'en est-il des salles municipales ouvertes à la réservation ?

Dans les salles commuales ouvertes à la réservation, les rassemblements à caractère festif ou familial y sont interdits. Par rassemblements festifs, on doit comprendre : les évènements avec restauration/boissons susceptibles de se transformer en soirée dansante ou de conduire à un non-respect des protocoles sanitaires. À ce titre, les fêtes de famille, fêtes entre amis, fêtes locales, fêtes d'anniversaire, mariages, communions, tombolas, soirées étudiantes ne sont pas autorisées.

Par ailleurs, les activités sportives sont interdites à l'exception des activités sportives des mineurs, des groupes scolaires, parascolaires et universitaires.

Pour toute question, vous pouvez contactez l’accueil des locaux associatifs au 05 61 22 20 41

Les évènements sont-ils maintenus ?

Les événements rassemblant plus de 1000 personnes sont interdits sur l'ensemble du département.

Sport

Des piscines sont-elles ouvertes ?

Les piscines couvertes sont fermées au grand public. Elles restent accessibles aux personnes en formation professionnelle (MNS), aux sportifs professionnels, sportifs de haut niveau et espoirs, aux scolaires et aux mineurs pratiquant dans les associations sportives.

Les bassins extérieurs des piscines Bellevue et Castex restent ouverts pour tous les publics, selon leurs horaires habituels.

Les établissements couverts, commes les gymnases, sont-ils disponibles ?

Dans les établissements couverts, la pratique sportive est suspendue pour les adultes "amateurs". Elle reste autorisée pour les scolaires, les mineurs pratiquant en association sportive, aux sportifs de haut niveau et espoirs, sportifs professionnels, personne en formation professionnelle ou universitaire (STAPS)

Peut-on se rendre dans les installations sportives de plein-air ?

Les installations sportives de plein air (bases de loisirs, stades ouverts, courts de tennis…) sont accessibles au public ; les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits.

Bars, restaurants, consommation d'alcool

Jusqu'au 10 octobre :

les bars sont fermés de 22h à 6h

les restaurants et cabarets sont ouverts jusqu'à minuit les dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et jusqu'à 1h du lendemain matin les soirées du vendredi et du samedi. la vente et la consommation d’alcools forts sont interdites à compter de 22h.

dans les établissements recevant du public (ERP) comme les restaurants et débits de boissons, la consommation debout est interdite et les activités musicales audibles depuis la voie publique sont interdites entre 12h et 7h, la pratique de toute activité dansante n'est pas autorisée.

Et aussi :

la consommation d’alcool est interdite sur les voies et espaces publics de 13h à 6h

la vente d’alcool à emporter est interdite entre 20h et 06h tous les jours de la semaine

Port du masque obligatoire

Le port du masque est obligatoire sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public à Toulouse jusqu'au 19 octobre

A quoi correspond la zone d'alerte renforcée dans laquelle se trouve Toulouse ?

Les zones rouges, c'est-à-dire les zones de circulation active du virus sont désormais découpées en 3 catégories :

zones d'alerte

zones d'alerte renforcée

zones d'alerte maximale.

Les zones d'alerte renforcée concernent les lieux où le taux d'incidence est de plus de : 150 cas pour 100 000 habitants ;

et de 50 cas pour 100 000 chez les personnes âgées. Plus d'informations sur le site de service-public.fr