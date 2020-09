Hérault - Journée mondiale du coeur : apprenez les Gestes Qui Sauvent !

JOURNÉE MONDIALE DU COEUR

Chaque année, 40 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque : procéder à un massage cardiaque dès les 1ères minutes augmente considérablement les chances de survie.

N’attendez plus, apprenez les Gestes Qui Sauvent, les sapeurs-pompiers et les associations agréées de Sécurité civile proposent des initiations et des formations partout en France !

Les gestes qui sauvent

Après les attentats de novembre 2015, de nombreux Français ont exprimé le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies. La campagne "Adoptons les comportements qui sauvent" a été décrétée Grande Cause nationale en septembre 2016,

Pour répondre à cette demande, le ministère de l’Intérieur avec l’ensemble des acteurs du secours et en partenariat avec l’Éducation nationale, organise des séances d’initiation de 2 heures. Au cours de ces sessions, certains gestes de premiers secours seront enseignés : alerter les secours, masser, défibriller et traiter les hémorragies.

Formation aux gestes qui sauvent : liste des associations agréées