Pyrénées-Orientales - Un Go Fast arrêté avec 60 kg de stupéfiants !

[ INTERPELLATION DE L'AUTEUR D'UN GO FAST * À MAUREILLAS-LAS ILLAS ]

Le samedi 19 septembre 2020 vers 00 heure 20, les militaires du Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie (PSIG) d’Argeles-sur-Mer remarquent deux véhicules qui circulent à vive allure sur la RD.900 en direction du Perthus.

Soupçonnant un Go Fast* , ils décident de procéder au contrôle du convoi et parviennent à intercepter l'un des véhicules, le deuxième réussit à s'enfuir en direction du Boulou et ne sera pas retrouvé malgré les recherches entreprises.

Dans le coffre, il est découvert deux gros sacs de voyage qui s'avéreront contenir 60 kg de résine de cannabis conditionnés en paquets d’un kilogramme. Ils sont saisis.

Le conducteur, seul à bord, est interpellé et placé en garde à vue.

Jugé le 24/09/2020, il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'à la confiscation du véhicule et des produits stupéfiants.

Le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales reste plus que jamais mobilisé dans la lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants.

(*) : Méthode utilisée par les trafiquants pour le transport des stupéfiants, qui consiste à rouler à très grande vitesse pour éviter les contrôles des forces de l'ordre.