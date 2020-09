Haute-Garonne - DéClics Numériques va accompagner 10 000 demandeurs d'emploi vers les métiers du numérique

“Nous souhaitons accompagner 10 000 demandeurs d'emploi vers les métiers du numérique d’ici 2021” annoncent Mounira Hamdi et Anthony Babkine, cofondateurs de l’association Diversidays lors du lancement de la deuxième étape de son programme DéClics Numériques en Occitanie,en Haute-Garonne.

Dans le cadre de la grande rencontre des 20 ans de la Mêlée Numérique, l’association Diversidays - association d’égalité des chances dans le numérique - a annoncé son ambition d’accompagner 10000 demandeurs d’emploi des zones rurales et quartiers populaires dans leur reconversion et orientation professionnelle vers les métiers du numérique. Cette annonce s’est notamment faite en présence de Cédric O,​ Secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, ​Nadia Pellefigue​, Vice-Présidente de la Région Occitanie et ​Serge Lemaître,​ Directeur régional de Pôle emploi Occitanie.

DéClics Numériques, un programme qui facilite la reconversion dans le numérique

En pleine crise sanitaire, l’emploi est devenu une problématique du quotidien. Pour répondre à la conjoncture, Diversidays et plusieurs acteurs engagés tels que Pôle emploi, Google, LinkedIn, Shopify, se mobilisent pour développer un programme en faveur des demandeurs d’emploi de la région Occitanie, résidant en Quartier Prioritaire de la Ville ou en Zone de Revitalisation Rurale.

DéClics Numériques est un parcours 100% digital qui accompagne les demandeurs d’emploi dans leur transition professionnelle vers les métiers du numérique. Ils se verront proposer des ateliers à réaliser en visioconférences et des rencontres dématérialisées avec des mentors pour les aider à retourner vers l’emploi. A l'issue, les participants pourront postuler à des offres numériques des entreprises de la région ou rejoindre une formation numérique. Cette opération se déroulera du 28 septembre au 9 octobre et permettra d’accueillir plus de 600 participants en ligne.

Ce parcours express 100% digital se décompose en plusieurs grandes parties :

1 > Rencontres inspirantes avec des rôles modèles de la région et découverte de la diversité des métiers du numérique,

2 > Ateliers pour effectuer un bilan de compétence,

3 > Ateliers sur les soft skills,

5 > Rencontres avec des organismes de formation de la région,

6 > Accès à des opportunités professionnelles et d’emplois dans la région avec l’aide de Pôle emploi

“Le tout doit permettre le retour vers la formation ou l’emploi et ainsi contribuer à répondre à l’urgence économique actuelle. En effet, ce n’est hélas plus un secret : beaucoup de personnes vont pâtir de la fin du chômage partiel et de la crise économique actuelle” précise Mounira Hamdi, cofondatrice des Diversidays.

Un programme ayant déjà fait ses preuves auprès des demandeurs d’emploi et des femmes de la région

“Lors de la première édition dans l’Hérault, en partenariat avec Pôle emploi, Google mais également des entreprises telles que Pierre Fabre, EDF, AXA, Google France LinkedIn ou encore la région Occitanie, nous avons accompagné 330 demandeurs d’emploi. Nous visons l’accompagnement de 10 000 demandeurs d’emploi d’ici fin 2021 !” souligne Anthony Babkine, co-fondateur des Diversidays.

“Nous avons voulu nous adresser particulièrement à un public féminin qui ne se projette pas suffisamment vers ses métiers. Résultats : 77% des inscrits étaient des femmes et nous avons reçu un taux de satisfaction global de 84%” indique Joseph Sanfilippo, Directeur de Pôle emploi Hérault.

Afin de garantir l’essaimage de ce programme sur les différentes régions et répondre aux besoins de tous les demandeurs d’emploi, Diversidays souhaite récolter 2 millions d’euros pour 2021.