Aude - 14ème Festival International : Orchidées à Fondfroide !

14e FESTIVAL INTERNATIONAL «ORCHIDÉES À FONTFROIDE» 2 - 3 & 4 OCTOBRE 2020

Thème 2020 : un air d’orchidées

Exposition - vente / Conférences - ateliers pratiques



LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES ORCHIDÉES DE L’ABBAYE DE FONTFROIDE, s’impose chaque année davantage comme l’un des événements majeurs incontournable dans le monde des orchidées. Le cadre prestigieux de l’abbaye cistercienne et ses jardins classés Remarquables aux couleurs d’automne forment un écrin exceptionnel à cette manifestation réputée qui accueille un public toujours plus nombreux. C’est aussi un rendez-vous de charme qui privilégie les rencontres conviviales autour d’amateurs de jardins, d’art et de gastronomie !