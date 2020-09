Occitanie - Une charte partenariale pour la protection de l'Avifaune

Le 25 septembre 2020, la DREAL Occitanie, l’OFB, le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie, le Centre Ornithologique du Gard (COGard), la Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne Rhônes-Alpes (LPO AuRA) et Enedis vont signer leur 4° charte de partenariat pour la protection de l’avifaune (ensemble des espèces d’oiseaux) sur le territoire de l’ancienne région Languedoc-Roussillon.

Cette charte décrit leurs engagements pour la préservation des espèces patrimoniales et a pour objectif de définir les priorités d’actions notamment autour de l’impact des lignes électriques sur l’avifaune, tant au niveau des risques d’électrocution que de percussion.

Depuis plus de 10 ans, Enedis investit dans la diminution des impacts de son réseau sur l’avifaune, notamment en améliorant la visibilité des lignes électriques, en les équipant de protections, en posant des perchoirs sur les poteaux et en enfouissant des lignes.

Pour agir, Enedis avec l’aide des associations naturalistes locales, identifie les supports dangereux et définit un plan d’actions (équipements de supports ou de lignes, anticipation d’enfouissement ou de renforcement de lignes…), ainsi que la définition des périodes d’interventions non gênantes pour l’avifaune.

L'Aigle de Bonelli est une espèce protégée qui fait l’objet d’une priorité absolue. Il fait partie de la liste rouge des oiseaux nicheurs de France avec le statut « en danger » et, à ce titre, il bénéficie d’un Plan National d’Actions au même titre que le Vautour Moine, le Vautour Percnoptère et le Gypaète barbu. Ces espèces ont donc été retenues comme prioritaires pour des actions préventives.

Le bilan de la dernière charte sur la période 2017-2019 fait état de 281 points répertoriés dangereux qui ont été traités, de 373 000 euros investis par Enedis ainsi que de 297 km de lignes électriques enfouies.

Les engagements de la charte seront mis en œuvre pendant les 3 ans à venir. Dans ce cadre, Enedis poursuivra dès 2020 ses engagements financiers à hauteur d’environ 100 000 euros par an.

L’Etat - représenté par la DREAL Occitanie et l’OFB - et les associations naturalistes - représentées par le CEN Occitanie, le COGard et la LPO AuRA poursuivront l’accompagnement d’Enedis dans la prise en compte des espèces prioritaires à l’échelle de leurs aires de présence, dans la définition annuelle de la programmation des actions de neutralisation des points dangereux pour l’avifaune et dans la mise en œuvre de cette Charte.

Les parties signataires composent le Comité Avifaune qui se réunit deux à trois fois par an pour décider des actions à mener et assurer leur mise en œuvre. A l’échéance de la charte (3 ans), un bilan sera établi qui permettra de mesurer l’efficacité des mesures engagées et de proposer de nouvelles pistes d’actions.