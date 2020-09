Occitanie - Lancement d'une collection de quatre cartes consacrées aux activités de pleine nature en Occitanie

Lancement d’une collection de quatre cartes consacrées aux activités de pleine nature en Occitanie

Initiée par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL), dans le cadre du Plan d’Actions de Relance de l’économie touristique en Occitanie, la collection de quatre cartes touristiques valorisant les spots régionaux d’activités de pleine nature, est désormais complète.

Avec le concours des fédérations régionales de randonnées pédestres, de canoë-kayak et sports de pagaies, des comités départementaux du tourisme d’Occitanie, le CRTL a réalisé, 3 cartes consacrées aux balades et randonnées pédestres, aux circuits et itinérances à vélo, aux parcours de canoë-kayak et d’activités en eaux-vives, une 4ème carte sur les parcours de VTT sera disponible mi-octobre.

Diffusées dans 23 magasins régionaux du groupe Décathlon, suite à un partenariat public-privé inédit avec le CRTL, ces cartes bénéficient également d’une déclinaison numérique puisqu’elles sont valorisées sur le site internet du CRTL avec, pour chaque activité, une page dédiée et la possibilité de télécharger les différents parcours d’activités de pleine nature proposés.

« Ce choix de diffusion, ciblé sur les magasins Décathlon, est basé sur une relation gagnant-gagnant » affirme Jean Pinard, Directeur Général du CRTL pour qui « l’enseigne dispose d’un argument supplémentaire de promotion des activités sportives régionales réalisées avec ses équipements tandis que le CRTL dispose d’un nouveau moyen de diffusion de ses outils de communication ».

L’objectif de cette opération consiste à stimuler la consommation touristique et d’activités sportives et de loisirs auprès des habitants d’Occitanie en leur offrant les clés de découverte d’une offre riche et variée.

La carte "randonnées" propose ainsi une sélection de 65 balades et randonnées pédestres incontournables en Occitanie (d'une durée comprise entre 1 et 8 heures).

La carte "vélo" valorise 52 circuits et itinérances à vélo de 8 à 110 kilomètres tandis que la carte "activités en eaux vives" identifie 60 sorties en canoë-kayak, canyoning, rafting ou en stade d’eaux-vives.

La carte "VTT" complètera ce dispositif avec 52 circuits à découvrir en VTT. Pour accompagner l’usager et lui faciliter la pratique de sa discipline favorite, toutes ces suggestions d’activités bénéficient de fiches descriptives détaillées incluant, en fonction de l’activité, le tracé gpx et la carte IGN de l'itinéraire pour information.

« La crise du Covid-19 aura été un catalyseur pour les activités de plein air puisqu’elle a révélé chez les vacanciers ce désir et ce besoin de loisirs et notamment ceux véhiculant des valeurs de partage et d’émotions au plus près de la nature, donnant ainsi tout son sens à l’édition de ces cartes » selon Vincent Garel, Président du CRTL qui annonce pour le printemps prochain une cinquième carte consacrée aux bases de loisirs de la région qui viendra compléter la collection.