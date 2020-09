Toulouse - Ordre des géomètres-experts : Assemblée générale dématérialisée du Conseil régional de Toulouse

GÉOMÈTRE-EXPERT : LA PROFESSION SE REDESSINE AU SERVICE DU GRAND PUBLIC ET DU CADRE DE VIE

Le Conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts de Toulouse a tenu, en visio-conférence, son Assemblée générale ce vendredi 25 septembre. La mobilisation de la profession pour accompagner le plan France Relance, notamment sur le pan de la transition énergétique, dans la région ainsi que les innovations numériques développées cette année par l’Ordre des géomètres-experts (OGE) ont été au cœur des débats et des travaux.

Pour la première fois, Christian Rouaix, Président du Conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts de Toulouse, a conduit l’Assemblée générale de la profession par visio-conférence : une alternative qui a permis aux 114 géomètres-experts inscrits au tableau de l’OGE pour la région de se retrouver dans le respect des dispositions sanitaires.

Dépasser la crise et accompagner la transition énergétique du plan France Relance

Pour les mois de mars et avril, près de 90% des cabinets de géomètres-experts de la région ont suspendu une partie de leurs activités. Le déploiement rapide du télétravail, et une mobilisation soutenue dès le mois de juin pour accompagner la reprise des projets de leurs clients particuliers et professionnels ont toutefois permis un retour à la normale dès le mois de juin.

L’annonce du plan France Relance, dont le volet ‘transition énergétique’ est doté de plus 7 milliards d’euros, a été salué par le Président du Conseil supérieur de l’Ordre, Vincent Saint-Aubin. A Toulouse, en Occitanie et partout en France, les géomètres-experts seront mobilisés pour déployer une offre structurée, accompagnant tous leurs clients – particuliers, collectivités et professionnels – dans leurs projets d’amélioration énergétique du bâti.

Lancement du nouveau portail Géofoncier et de la plateforme Géothèque : deux innovations pour dématérialiser une partie des activités de la profession :

Première ressource d’informations foncières, urbanistiques et environnementales géolocalisées en France, le nouveau portail Géofoncier, mis en ligne le 3 février, est alimenté en continu par les géomètres-experts et grâce aux partenariats noués avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Il répond ainsi aux attentes des nombreux professionnels de l’aménagement (promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, notaires, …) et des particuliers, qui représentent déjà plus de 40 000 utilisateurs.

Au 1er juin, le lancement de la plate-forme Géothèque témoigne de la stratégie de digitalisation portée depuis plusieurs années par la profession puisqu’elle permet de dématérialiser intégralement les actes fonciers, jusqu’à la signature des PV de bornage par les différentes parties prenantes, et permettra à terme leur publication. Gage de traçabilité et de sécurité supplémentaire pour les géomètres-experts et leurs clients, ce nouveau dispositif propose aux professionnels, aux particuliers et aux personnes publiques un réel gain de temps et d’efficacité… Tout en répondant aux normes sanitaires particulières de cette année 2020.

« En prise directe avec les enjeux de transition numérique, les géomètres-experts, garants d’un cadre de vie durable, s’affirment ainsi comme les acteurs incontournables de la BlockChain du foncier et de la relance des projets de territoire », a rappelé Christian Rouaix au terme des échanges.

Les chiffres clés de la profession de géomètre-expert