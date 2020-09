Cahors - Le pont Valentré et la cathédrale aux couleurs d'Octobre rose

Le pont Valentré et la cathédrale aux couleurs d’Octobre rose

Dans le cadre du mois Octobre rose qui mobilise les acteurs engagés dans la recherche contre le cancer du sein, dont la Ligue contre le cancer et le CRCDC-Oc (Centre de coordination des dépistages des cancers en Occitanie), la Ville de Cahors va adapter les éclairages du pont Valentré et de la cathédrale en leur donnant une teinte rose.

Dans le contexte particulier de la Covid-19, cette année, la course La Cadurcienne qui réunit des milliers de participantes est annulée. Pour autant, la lutte contre les cancers et la sensibilisation aux dépistages, dont celui du cancer du sein, reste d’actualité. Dans ce sens, la Ville de Cahors va mettre en lumière le pont Valentré et la cathédrale en rose du 5 au 11 octobre.

En illuminant les deux monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, aux couleurs d’Octobre rose, Cahors démontre son engagement aux côtés des acteurs de la lutte contre les cancers.